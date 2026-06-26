Giá cả thị trường ngày 26/6/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg
139.000 đồng/túi
2
Thịt đùi heo
109.000 đồng/kg
3
Thịt heo xay C.P túi 100g
10.400 đồng/khay
4
Thịt vịt làm sạch khay nửa con 1,2kg
101.000 đồng/khay
5
Rau mồng tơi túi 400g
7.000 đồng/túi
6
Tiêu xanh túi 50g
9.500 đồng/túi
7
Nấm rơm túi 200g
26.000 đồng/túi
8
Đu đủ ruột đỏ
18.000 đồng/kg
9
Táo Cosmic Mỹ
119.000 đồng/kg
10
Cam sành
39.900 đồng/kg
11
Mỳ Jin JjaJang OTTOGI 135g
16.900 đồng/gói
12
Mì Spaghetti Olivoilà sợi N.5 500g
40.900 đồng/gói
13
Đường vàng khoáng chất Biên Hòa gói 1kg
39.300 đồng/gói
14
Dầu mè thơm hảo hạng Meizan chai 250ml
58.700 đồng/chai
15
Găng tay cao su tự nhiên Lock&Lock ETM803Y size M 32cm
19.900 đồng/đôi
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 25/6/2026
Giá cả thị trường ngày 24/6/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 23/6/2026
Giá cả thị trường ngày 22/6/2026
Giá cả thị trường ngày 19/6/2026
Giá cả thị trường ngày 18/6/2026
Giá cả thị trường ngày 17/6/2026