Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 26/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg

139.000 đồng/túi

2

Thịt đùi heo

109.000 đồng/kg

3

Thịt heo xay C.P túi 100g

10.400 đồng/khay

4

Thịt vịt làm sạch khay nửa con 1,2kg

101.000 đồng/khay

5

Rau mồng tơi túi 400g

7.000 đồng/túi

6

Tiêu xanh túi 50g

9.500 đồng/túi

7

Nấm rơm túi 200g

26.000 đồng/túi

8

Đu đủ ruột đỏ

18.000 đồng/kg

9

Táo Cosmic Mỹ

119.000 đồng/kg

10

Cam sành

39.900 đồng/kg

11

Mỳ Jin JjaJang OTTOGI 135g

16.900 đồng/gói

12

Mì Spaghetti Olivoilà sợi N.5 500g

40.900 đồng/gói

13

Đường vàng khoáng chất Biên Hòa gói 1kg

39.300 đồng/gói

14

Dầu mè thơm hảo hạng Meizan chai 250ml

58.700 đồng/chai

15

Găng tay cao su tự nhiên Lock&Lock ETM803Y size M 32cm

19.900 đồng/đôi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 26/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Khoáng chất Hàng hóa Găng tay Cao su Vàng Cam rau mồng tơi gạo giá bán
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