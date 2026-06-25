Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 25/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg

181.600 đồng/túi

2

Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g

72.800 đồng/hộp

3

Đùi bò khay 200g

58.000 đồng/khay

4

Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê khay 200g

81.000 đồng/khay

5

Trứng cút hộp 30 quả

28.000 đồng/hộp

6

Bí đỏ tròn

22.000 đồng/kg

7

Bắp cải tím

39.000 đồng/kg

8

Khoai lang mật

39.000 đồng/kg

9

Bơ 034

45.000 đồng/kg

10

Nho mẫu đơn nội địa Trung 500g

79.000 đồng/khay

11

Lốc 4 hộp sữa chua có đường Vinamilk Happy Star 100g

27.000 đồng/lốc

12

Lốc 4 hộp váng sữa hương hạt dẻ Hoff 55g

65.000 đồng/lốc

13

Nước Rửa Chén Sunlight Khử Mùi Tanh Matcha Túi 2kg

73.600 đồng/túi

14

Nước lau nhà MaxKleen hương ban mai thanh mát chai 1.01 lít

34.400 đồng/chai

15

Tăm bông kháng khuẩn Jomi (hộp 200 que)

34.500 đồng/hộp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 25/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Kháng khuẩn Nhập khẩu Vinamilk Hàng hóa Ăn sáng Bắp cải khoai lang trứng cút giá bán
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