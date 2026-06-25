Giá cả thị trường ngày 25/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Séng Cù Bảo Minh túi 5kg
181.600 đồng/túi
2
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
72.800 đồng/hộp
3
Đùi bò khay 200g
58.000 đồng/khay
4
Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê khay 200g
81.000 đồng/khay
5
Trứng cút hộp 30 quả
28.000 đồng/hộp
6
Bí đỏ tròn
22.000 đồng/kg
7
Bắp cải tím
39.000 đồng/kg
8
Khoai lang mật
39.000 đồng/kg
9
Bơ 034
45.000 đồng/kg
10
Nho mẫu đơn nội địa Trung 500g
79.000 đồng/khay
11
Lốc 4 hộp sữa chua có đường Vinamilk Happy Star 100g
27.000 đồng/lốc
12
Lốc 4 hộp váng sữa hương hạt dẻ Hoff 55g
65.000 đồng/lốc
13
Nước Rửa Chén Sunlight Khử Mùi Tanh Matcha Túi 2kg
73.600 đồng/túi
14
Nước lau nhà MaxKleen hương ban mai thanh mát chai 1.01 lít
34.400 đồng/chai
15
Tăm bông kháng khuẩn Jomi (hộp 200 que)
34.500 đồng/hộp
Kết Đoàn
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baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 23/6/2026
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