Giá cả thị trường ngày 29/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm lài túi 5kg
85.000 đồng/túi
2
Chân giò heo
99.000 đồng/kg
3
Thịt bò xay PTV khay 200g
61.900 đồng/khay
4
Cá basa cắt khúc làm sạch
75.000 đồng/kg
5
Khô cá cơm tẩm An Vĩnh 200g
69.000 đồng/hộp
6
Tôm nõn khô hộp 100g
124.000 đồng/hộp
7
Củ đậu
19.900 đồng/kg
8
Cà tím dài
24.900 đồng/kg
9
Ớt chuông đỏ Globalgap 400g
39.900 đồng/khay
10
Lốc 3 Miwon lá kim tảo biển cao cấp 5g
44.700 đồng/lốc
11
Rong biển Green World gói 20g
54.500 đồng/gói
12
Mắm chay Minh Hà pha sẵn Nhất Tâm 250ml
29.900 đồng/chai
13
Dầu gội dưỡng ẩm Kerasys Moisturizing Shampoo 600g
183.600 đồng/chai
14
Dầu gội X-men For Boss Perfumed Shampoo 650g
220.000 đồng/chai
15
Giấy vệ sinh Pulppy 10 cuộn màu xanh 2 lớp
88.900 đồng/lốc
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 26/6/2026
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