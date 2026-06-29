Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 29/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm lài túi 5kg

85.000 đồng/túi

2

Chân giò heo

99.000 đồng/kg

3

Thịt bò xay PTV khay 200g

61.900 đồng/khay

4

Cá basa cắt khúc làm sạch

75.000 đồng/kg

5

Khô cá cơm tẩm An Vĩnh 200g

69.000 đồng/hộp

6

Tôm nõn khô hộp 100g

124.000 đồng/hộp

7

Củ đậu

19.900 đồng/kg

8

Cà tím dài

24.900 đồng/kg

9

Ớt chuông đỏ Globalgap 400g

39.900 đồng/khay

10

Lốc 3 Miwon lá kim tảo biển cao cấp 5g

44.700 đồng/lốc

11

Rong biển Green World gói 20g

54.500 đồng/gói

12

Mắm chay Minh Hà pha sẵn Nhất Tâm 250ml

29.900 đồng/chai

13

Dầu gội dưỡng ẩm Kerasys Moisturizing Shampoo 600g

183.600 đồng/chai

14

Dầu gội X-men For Boss Perfumed Shampoo 650g

220.000 đồng/chai

15

Giấy vệ sinh Pulppy 10 cuộn màu xanh 2 lớp

88.900 đồng/lốc

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 29/6/2026


Kết Đoàn

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