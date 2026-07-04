Dưa chuột An Hòa vững bước vươn xa

Tuân thủ quy trình canh tác an toàn và sở hữu chứng nhận OCOP, sản phẩm dưa chuột của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa (HTX An Hòa), xã Hoàng An đã bứt phá mạnh mẽ, khẳng định chỗ đứng vững chắc tại các hệ thống siêu thị lớn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên.

Ứng dụng kỹ thuật canh tác an toàn giúp HTX Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa tạo ra sản phẩm dưa chuột đạt chuẩn OCOP 3 sao.

HTX An Hòa được thành lập năm 2017 từ một nhóm liên kết nhỏ lẻ chỉ với 7 thành viên, đến nay đã có 34 thành viên, quản lý hơn 10 ha đất sản xuất. Với tư duy làm kinh tế nông nghiệp hiện đại, không canh tác theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, các thành viên của HTX đã gắn kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất khép kín. Họ cùng chuẩn hóa quy trình VietGAP, ứng dụng khoa học kỹ thuật để biến những thửa ruộng truyền thống thành những “vành đai xanh” nông sản chất lượng cao, đáp ứng nguồn cung lớn cho các kênh phân phối.

Để tạo dựng niềm tin và khẳng định thương hiệu trên thị trường, HTX An Hòa đã kiên trì theo đuổi phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nghiêm ngặt ngay từ những ngày đầu. Bên cạnh mặt hàng dưa chuột chủ lực, HTX phát triển thêm các sản phẩm thế mạnh khác như bầu, mướp đắng nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đặc biệt, tư duy canh tác khoa học được thể hiện rõ ở việc các thành viên luôn duy trì đều đặn mỗi năm trồng 3 vụ dưa chuột, xen kẽ là 1 - 2 vụ trồng các loại cây ngắn ngày như súp lơ, bắp cải, su hào. Giải pháp luân canh này làm phong phú danh mục sản phẩm, tối ưu hóa giá trị kinh tế trên từng diện tích đất; đồng thời đây là biện pháp sinh học cốt lõi để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu bệnh, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao độ an toàn cho nông sản khi thu hoạch.

Nhờ cam kết về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, năm 2020, sản phẩm dưa chuột của HTX An Hòa đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp nông sản của HTX vươn xa, tiến thẳng vào các hệ thống phân phối hiện đại và thị trường cao cấp. Trung bình mỗi ngày, đơn vị cung cấp hơn 10 tấn dưa chuột cho hệ thống siêu thị Go ở miền Bắc, Công ty chế biến thực phẩm FOSECA (Bắc Ninh), cùng nhiều nhà hàng, bếp ăn tại các khu công nghiệp. Để đảm bảo lượng hàng hóa lớn và liên tục cho các đối tác, ngoài diện tích trồng dưa chuột tại xã Hoàng An, HTX An Hòa đã mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng các vùng trồng vệ tinh ở nhiều xã tại khu vực Hòa Bình, Phú Thọ và một số tỉnh lân cận. Hằng ngày, lượng nông sản từ các vùng liên kết được tập kết về HTX để sơ chế, tiêu thụ, vừa làm phong phú nguồn cung, vừa tạo việc làm cho gần 10 lao động với mức thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Tư duy nhạy bén với thị trường đã mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng cho mô hình kinh tế tập thể này. Nếu như năm 2018, doanh thu của HTX chỉ đạt gần 2 tỷ đồng thì đến năm 2025, con số này đã bứt phá lên hơn 8 tỷ đồng. Hiệu quả kinh tế vượt trội từ cây dưa chuột VietGAP đã góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương, mang lại giá trị thu nhập ổn định từ 150 - 160 triệu đồng trên mỗi ha canh tác. Đây là mức thu nhập mơ ước đối với những người làm nông nghiệp thuần túy, khẳng định giá trị bền vững của dòng sản phẩm OCOP đặc trưng.

Mỗi ngày, HTX Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa cung cấp cho thị trường hàng tấn dưa chuột đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Ông Đỗ Văn Dũng - Giám đốc HTX An Hòa khẳng định: "Điều làm nên thành công và chỗ đứng vững chắc của thương hiệu dưa chuột An Hòa chính là việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác an toàn, cùng lợi thế cạnh tranh từ chứng nhận OCOP. Thị trường tiêu thụ nông sản sạch, an toàn hiện còn rất nhiều tiềm năng để khai phá. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh liên kết, mở rộng diện tích vùng trồng tại khu vực Hòa Bình, Phú Thọ và các tỉnh lân cận nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của các kênh phân phối".

Trần Tỉnh