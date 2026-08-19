Minh Đài phát huy lợi thế, tạo bứt phá cho sản phẩm OCOP

Khai thác những lợi thế sẵn có, xã Minh Đài đang từng bước nâng tầm giá trị cho nông sản bằng tư duy sản xuất mới. Theo đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã, địa phương xác định cây chè cùng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng là nền tảng để xây dựng chuỗi giá trị, tạo bứt phá cho sản phẩm OCOP, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Biến lợi thế thành sản phẩm hàng hóa

Dưới những tán rừng, nơi có nguồn hoa tự nhiên phong phú, nghề nuôi ong lấy mật đã trở thành sinh kế gắn với điều kiện tự nhiên của xã Minh Đài. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, từ vài chục đàn ong ban đầu, gia đình chị Hoàng Thị Thơm ở Tổ hợp tác nuôi ong Mường Vác đã phát triển lên hơn 500 đàn. Từ mô hình hộ gia đình, những người nuôi ong đã liên kết thành Tổ hợp tác nuôi ong Mường Vác với 13 thành viên. Nhờ chú trọng nguồn mật tự nhiên, quy trình nuôi và chất lượng sản phẩm, mật ong của tổ hợp tác đã được công nhận OCOP 3 sao.

Chị Hoàng Thị Thơm chia sẻ: “Mật được khai thác từ nguồn hoa tự nhiên nên bảo đảm sạch. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng để sản phẩm có thể đạt OCOP 4 sao”.

Câu chuyện của Tổ hợp tác nuôi ong Mường Vác cho thấy lợi thế tự nhiên chỉ thực sự trở thành giá trị kinh tế khi người dân biết tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là hướng đi được nhiều cơ sở sản xuất tại Minh Đài lựa chọn.

Cuối năm 2024, chị Đinh Thị Huệ ở thôn Tân Lập đăng ký tham gia Chương trình OCOP với các sản phẩm trâu sấy gác bếp, lợn sấy gác bếp và chẩm chéo truyền thống. Từ những sản phẩm quen thuộc trong đời sống đồng bào vùng cao, cơ sở sản xuất thịt sấy Huệ Bống của chị từng bước hoàn thiện quy trình chế biến, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì và xây dựng thương hiệu. Tháng 12/2025, các sản phẩm của cơ sở được công nhận OCOP 3 sao. Chứng nhận OCOP trở thành dấu mốc để cơ sở chuẩn hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chị Đinh Thị Huệ - Chủ cơ sở sản xuất thịt sấy Huệ Bống tự tin khẳng định: “Chúng tôi giữ hương vị đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời cải tiến cách chế biến, đóng gói hút chân không, không sử dụng chất bảo quản để sản phẩm bảo đảm chất lượng và thuận tiện khi đưa ra thị trường”.

Sản phẩm chẩm chéo đặc biệt Huệ Bống đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Tạo sức bật từ chuỗi giá trị

Từ những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, xã Minh Đài đặt mục tiêu phát triển OCOP theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị thay vì chạy theo số lượng. Giai đoạn 2026-2030, xã phấn đấu phát triển mới từ 2 đến 3 sản phẩm OCOP 3 sao, đồng thời nâng hạng 1 sản phẩm lên OCOP 4 sao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tập trung hỗ trợ các chủ thể xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Hiện nay, Minh Đài có 14 hợp tác xã, trong đó, 13 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Các sản phẩm như chè Kính Nữ, gà ủ muối, mật ong rừng... đã được công nhận OCOP, tạo thêm giá trị cho nông sản và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương.

Đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Minh Đài nhấn mạnh: “Xã xác định phát huy lợi thế cây chè và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để xây dựng chuỗi giá trị. Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương sẽ quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân”.

Xã Minh Đài đang duy trì hơn 2.263 ha chè, trong đó, khoảng 2.223 ha đang cho sản phẩm.

Từ đồi chè, những cánh rừng đến các sản vật truyền thống, Minh Đài đang từng bước chuyển lợi thế bản địa thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, các hợp tác xã, tổ hợp tác được củng cố và chính quyền đồng hành trong chuẩn hóa sản phẩm, OCOP trở thành cầu nối đưa nông sản địa phương ra thị trường. Đó cũng là nền tảng để kinh tế nông thôn Minh Đài tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và hình thành những thương hiệu mang dấu ấn riêng của vùng đất.

Minh Thuật