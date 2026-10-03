Điện lực Cẩm Khê hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) 4/10, Điện lực Cẩm Khê đã có nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC và an toàn điện trong toàn dân; giáo dục cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về PCCC; củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở để sẵn sàng ứng biến với tình huống cháy, nổ...

Nhân viên Điện lực Cẩm Khê phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy, nổ.

Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị, nhà văn hóa thôn và trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh, hộ dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Theo đó, khuyến cáo đối với các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cần tuân thủ việc hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị điện và được nối đất an toàn theo quy định; có thiết bị bảo vệ, đóng cắt chung cho toàn bộ hệ thống điện, đóng cắt riêng cho từng tầng, từng nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn.

Khi lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, phải tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải, không câu mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị. Tại khu vực có thiết bị hàng hóa, hóa chất dễ cháy, phải sử dụng thiết bị điện là loại an toàn, chống cháy, nổ...

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, khi thiết kế thi công, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, sản xuất với hệ thống điện phục vụ chiếu sáng, bảo vệ, phục vụ thoát nạn và chữa cháy.

Phải ngắt tất cả các thiết bị sử dụng điện ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng. Định kỳ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC, máy móc, thiết bị. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, giảm nồng độ nguy hiểm cháy, nổ của bụi gây ra.

Điện lực Cẩm Khê thường xuyên kiểm tra tại các trạm biếp áp, đảm bảo vận hành an toàn.

Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại trụ sở đơn vị, các trạm biến áp thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Đồng thời, xây dựng, kiện toàn các đội PCCC cơ sở; rà soát trang, thiết bị, phương tiện PCCC để chủ động xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ thời điểm ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ.

Thu Hà - Ngọc Luân