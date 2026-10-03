Đào Xá thi đua tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Phong trào thi đua yêu nước ở xã Đào Xá từng bước đi vào chiều sâu, gắn với những nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Từ các mô hình sản xuất hiệu quả đến những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tinh thần thi đua trở thành động lực để địa phương phát huy nội lực, khai thác tiềm năng và tạo chuyển biến trong đời sống Nhân dân.

Các sản phẩm OCOP của xã Đào Xá được chú trọng nâng cao chất lượng, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một trong những điểm sáng rõ nét là việc phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn đầu tư và nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghề nuôi tằm tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút khoảng 800 hộ tham gia. Đây là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã cũng đã hoàn thành xây dựng mô hình khuyến khích và phát triển nghề nuôi tằm trên địa bàn, tạo cơ sở để nghề này phát triển ổn định hơn trong thời gian tới.

Cùng với nghề nuôi tằm, nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai nhằm đa dạng sản phẩm nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Mô hình trồng cây bìm bìm biếc trên diện tích 6ha đất bãi ven sông Đà có 30 hộ dân tham gia, liên kết sản xuất với Công ty Traphaco. Với năng suất 80-90kg hạt/sào, lợi nhuận đạt khoảng 7-8 triệu đồng/sào/vụ, mô hình bước đầu mở ra hướng sản xuất phù hợp, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong chăn nuôi, xã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh triển khai mô hình nuôi vịt theo hình thức chăn thả trên ruộng lúa một vụ kết hợp nuôi nhốt tại Đồng Cầu, thôn Vinh Quang, quy mô 3.000 con.

Việc khuyến khích các mô hình mới không chỉ tạo thêm sinh kế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hướng tới sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Đây cũng là cách các phong trào thi đua được cụ thể bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với phát triển sản xuất, Đào Xá chú trọng nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, toàn xã có 10 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Địa phương tiếp tục rà soát những sản phẩm có tiềm năng, đặc trưng để phát triển thành sản phẩm OCOP mới; đồng thời phối hợp với các chủ thể trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện lớn, hội chợ... Việc chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại góp phần mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện sản phẩm và tạo thêm động lực để các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng.

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của Nhân dân, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã đạt kết quả tích cực. Hết quý III, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 125,9 tỷ đồng, bằng 187,8% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 348,5 tỷ đồng, bằng 83,9% kế hoạch và tăng 128,9% so với cùng kỳ.

Nông dân xã Đào Xá chăm sóc cây bìm bìm biếc, mô hình liên kết sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế, các nhiệm vụ về môi trường, nước sạch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì 100%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 67%, tăng 2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư tập trung duy trì 95%, đạt kế hoạch đề ra.

Những kết quả trên cho thấy phong trào thi đua ở Đào Xá từng bước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không dừng ở việc phát động mà được cụ thể hóa bằng mô hình, phần việc và kết quả cụ thể. Từ những hộ dân mạnh dạn đổi mới cách làm, những mô hình sản xuất có hiệu quả đến các sản phẩm đặc trưng được nâng tầm, mỗi phong trào góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề người dân quan tâm. Trọng tâm là duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển sản phẩm OCOP, tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, quan tâm bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội.

Việc gắn thi đua với những nhiệm vụ cụ thể và lợi ích thiết thực của người dân, Đào Xá đang từng bước tạo khí thế mới trong phát triển địa phương. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, phong trào thi đua tiếp tục được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng để địa phương phát huy nội lực, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng Đào Xá ngày càng phát triển.

Lệ Oanh