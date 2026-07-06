Động lực xây dựng giao thông xanh, bền vững

Trong xu thế phát triển bền vững, xây dựng hệ thống giao thông xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Phú Thọ xác định một trong những giải pháp trọng tâm là vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hiện nay, nhiều cơ chế, chính sách đang được triển khai đồng bộ nhằm phát triển mạng lưới xe buýt theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Toàn tỉnh có 19 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 34 bến xe khách được bố trí tại các trung tâm hành chính của các phường, xã. Trong đó, 9 tuyến trên địa bàn Vĩnh Phúc (cũ) được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và đầu tư phương tiện; 8 tuyến trên địa bàn Hòa Bình (cũ) được hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phương tiện; 2 tuyến trên địa bàn Phú Thọ (cũ) hoạt động theo cơ chế không trợ giá.

Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, khai thác và phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Thực tế cho thấy, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông của tỉnh. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý cho người dân, xe buýt còn góp phần giảm áp lực phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Theo đồng chí Phạm Tuấn Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trong định hướng phát triển giao thông của tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực đô thị với nông thôn, giữa các trung tâm hành chính, khu công nghiệp và vùng sản xuất. Trên cơ sở đó, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác và mở rộng mạng lưới xe buýt.

Các chính sách tập trung khuyến khích đổi mới phương tiện theo hướng hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường; nghiên cứu phát triển các tuyến mới phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp vận tải cũng chủ động đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng sức hấp dẫn của xe buýt đối với người dân.

Là đơn vị đang khai thác 6 tuyến xe buýt trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc, Công ty TNHH MTV Vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã tích cực đầu tư phương tiện chất lượng cao, vận hành ổn định và thân thiện với môi trường; từng bước triển khai thanh toán điện tử trên một số tuyến, tạo thuận lợi cho hành khách. Trên các tuyến có lưu lượng lớn, doanh nghiệp chủ động tăng chuyến trong giờ cao điểm, duy trì tần suất khoảng 5-10 phút/chuyến; ngoài giờ cao điểm, tần suất khoảng 40 phút/chuyến.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên bảo dưỡng phương tiện, ứng dụng công nghệ trong điều hành và tăng cường đào tạo kỹ năng phục vụ cho đội ngũ lái xe, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn và cải thiện trải nghiệm của hành khách.

Để tạo nền tảng cho hệ thống giao thông xanh phát triển bền vững, tỉnh Phú Thọ định hướng phát triển đô thị theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển các trung tâm đô thị, khu dịch vụ, thương mại, nhà ở có mật độ cao dọc các hành lang giao thông và khu vực các điểm trung chuyển, nhà ga; tăng cường khả năng kết nối giữa các loại hình vận tải, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại.

Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương phát triển giao thông xanh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như: Hỗ trợ từ 50-70% lãi suất vay đầu tư phương tiện và hạ tầng trong thời gian tối đa 5 năm; ưu tiên đầu tư các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường; hỗ trợ xây dựng bến xe, điểm dừng, nhà chờ và các điểm trung chuyển liên vùng...

Đặc biệt, tỉnh hỗ trợ 30% doanh thu bán vé đối với các tuyến xe buýt được trợ giá; thực hiện miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, công nhân, người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Đây là những chính sách quan trọng nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động, đồng thời khuyến khích người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Có thể khẳng định, phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không chỉ là giải pháp tổ chức giao thông mà còn là bước đi chiến lược trong quá trình xây dựng đô thị xanh, hiện đại và phát triển bền vững. Với sự quan tâm của tỉnh thông qua hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ, sự chủ động đổi mới của các doanh nghiệp vận tải cùng sự đồng thuận của người dân, mạng lưới xe buýt trên địa bàn Phú Thọ sẽ tiếp tục được mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước trở thành phương thức di chuyển chủ lực trong tương lai.

Lệ Oanh