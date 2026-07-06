Thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư (THĐT), Phú Thọ kiên định quan điểm tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tỉnh từng bước chuyển từ THĐT theo chiều rộng sang lựa chọn các dự án chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.

Công nhân nhà máy Piaggio Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên) làm việc trên dây chuyền lắp ráp dòng xe tay ga cao cấp.

Nâng cao chất lượng dòng vốn

Những tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận kết quả ấn tượng trong THĐT và phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Theo báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026, kết quả THĐT và phát triển doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu hút vốn FDI đạt 1,77 tỷ USD (đạt 110,2% kế hoạch năm, gấp 4,86 lần cùng kỳ năm trước), vốn DDI đạt hơn 18,7 nghìn tỷ đồng.

Nếu như trước đây ưu tiên số lượng dự án, thì nay tỉnh tập trung lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến và cam kết phát triển bền vững. Theo Đề án định hướng thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2026-2030, tỉnh ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ số và các ngành sản xuất xanh. Các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng hoặc tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu thẩm định.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Tỉnh đã có sự chuyển đổi rõ rệt trong tư duy và cách tiếp cận THĐT vào công nghiệp, từ ưu tiên số lượng sang đề cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án. Trước hết, tỉnh lựa chọn có chọn lọc nhà đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và sử dụng công nghệ tiên tiến. Các dự án được khuyến khích thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị và tạo giá trị gia tăng lớn.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế hiện nay, khi các tập đoàn đa quốc gia ngày càng quan tâm đến tiêu chí phát triển xanh, giảm phát thải carbon và trách nhiệm xã hội. Tỉnh đã dành nhiều nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp (KCN) theo hướng đồng bộ, hiện đại. Các KCN mới đều được yêu cầu đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, quan trắc môi trường tự động và dành diện tích cho cây xanh. Công tác thẩm định tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các dự án đi vào hoạt động không ảnh hưởng đến đời sống dân cư và hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến chất lượng việc làm mà các dự án đầu tư mang lại. Không chỉ tạo việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp còn được khuyến khích tham gia đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, cải thiện thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Tại nhiều KCN, mô hình nhà máy thông minh, sản xuất tự động hóa ngày càng phổ biến đã nâng cao năng suất lao động, góp phần giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh

Đồng chí Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cho biết: Các nhà đầu tư hiện nay không chỉ nhìn vào ưu đãi về đất đai hay thuế mà còn đánh giá rất cao chất lượng môi trường sống, hạ tầng xã hội và nguồn nhân lực của địa phương. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục, y tế, nhà ở công nhân và hạ tầng đô thị chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của tỉnh.

Thực tế cho thấy, những địa phương có môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ và chất lượng sống tốt luôn có sức hấp dẫn bền vững đối với các nhà đầu tư chiến lược. Đây cũng là hướng đi mà Phú Thọ kiên trì theo đuổi.

Năm 2026, Phú Thọ không chỉ hướng tới mục tiêu định lượng là thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI và 70.000 tỷ đồng vốn DDI, mà quan trọng hơn là dịch chuyển về chất thông qua xây dựng một hệ sinh thái đầu tư hiện đại. Tỉnh chủ trương dừng THĐT bằng mọi giá để chuyển sang “chọn lọc và kiến tạo”; lấy đổi mới sáng tạo để thu hút các ngành công nghệ cao, dùng chuyển đổi số để tối ưu hóa thủ tục hành chính và vận hành KCN thông minh; đồng thời kiên quyết lấy phát triển xanh làm tiêu chuẩn để xây dựng các KCN sinh thái bền vững.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức ở TP Hồ Chí Minh cuối tháng 5 vừa qua, lãnh đạo tỉnh tiếp tục khẳng định định hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch. Tỉnh đồng thời công bố danh mục 175 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng của từng vùng kinh tế trong không gian phát triển mới.

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phú Thọ luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền. Đây không chỉ là thông điệp xúc tiến đầu tư, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Từ những kết quả đạt được và định hướng rõ ràng trong giai đoạn mới, Phú Thọ từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Việc kiên trì lựa chọn các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn sẽ giúp tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho nhiều năm tới, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Tuấn