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Điện lực Lập Thạch chủ động phát quang hành lang lưới điện, ứng phó với bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1, Điện lực Lập Thạch đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai với phương châm “Chủ động phòng ngừa – Sẵn sàng ứng phó – Khắc phục kịp thời”, nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục phục vụ Nhân dân trên địa bàn.

Điện lực Lập Thạch chủ động phát quang hành lang lưới điện, ứng phó với bão số 1Nhân viên Điện lực Lập Thạch cắt tỉa cây xanh có nguy cơ va quệt vào đường dây điện.

Cán bộ, công nhân Điện lực Lập Thạch tăng cường kiểm tra lưới điện, xử lý các tồn tại, đồng thời huy động xe gàu và thiết bị chuyên dụng để phát quang, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ va quệt vào đường dây điện khi mưa bão xảy ra. Công tác này được thực hiện khẩn trương nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn lao động.

Bên cạnh việc phát quang hành lang tuyến, đơn vị cũng rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố nếu xảy ra, góp phần giảm thiểu thời gian mất điện và bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định.

Điện lực Lập Thạch cũng khuyến cáo người dân không tự ý chặt cây gần đường dây điện, không đến gần dây điện bị đứt hoặc cột điện bị nghiêng, đổ sau mưa bão; khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn về điện, thông báo ngay cho ngành điện để được xử lý kịp thời.

Thu Hà - Hải Hưng


Thu Hà - Hải Hưng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phòng chống thiên tai Lưới điện Phục vụ nhân dân An toàn lao động Xử lý Bão số 1 Sẵn sàng Ứng phó Mưa bão Phương tiện
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