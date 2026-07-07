Hội nhập quốc tế - Mở rộng không gian phát triển

Giữa không gian trưng bày sôi động của chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua, sản phẩm chè đen của Công ty TNHH MTV Nông trường 2/9 Yên Thủy thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế. Với doanh nghiệp, đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, đánh dấu bước chuyển từ tư duy “giới thiệu sản phẩm” sang “kết nối thị trường”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử trị giá 500 triệu USD của Tập đoàn Meiko tại KCN Yên Quang, xã Thịnh Minh.

Đổi mới tư duy, nâng tầm hội nhập

Theo bà Đào Thị Thanh Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông trường 2/9 Yên Thủy, điều giá trị nhất mà chương trình mang lại không chỉ là cơ hội tiếp cận khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những yêu cầu của thị trường quốc tế về chất lượng, tiêu chuẩn và xây dựng thương hiệu. Đây là nền tảng để doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ câu chuyện của Công ty TNHH MTV Nông trường 2/9 Yên Thủy có thể thấy rõ sự thay đổi trong tư duy hội nhập của tỉnh. Nếu trước đây hội nhập quốc tế chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ đối ngoại hoặc xúc tiến đầu tư (XTĐT) thì nay đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển của tỉnh. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động; thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế và Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập kinh tế; ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030 cùng nhiều cơ chế phối hợp trong công tác đối ngoại.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là việc hoàn thiện thể chế mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức khi hội nhập quốc tế trở thành yêu cầu xuyên suốt trong điều hành phát triển của tỉnh. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ đến xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa... đều hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập.

Với quy trình sản xuất sạch, an toàn, sản phẩm chè búp xanh của Công ty TNHH MTV Nông trường 2/9 Yên Thủy được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao là điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu.

Sự thay đổi này nhanh chóng được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng từ 10-10,5%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng 14,4-15,1%, riêng công nghiệp tăng tới 14,8-15,6%; khu vực dịch vụ tăng 8,3-8,7%.

Những con số này cho thấy hội nhập không chỉ mở rộng thị trường mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của từng ngành.

Một chỉ dấu quan trọng khác là hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục bứt phá mạnh mẽ đã đưa Phú Thọ vươn lên đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu. Kết quả này phản ánh năng lực tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp địa phương vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Mở rộng không gian phát triển

Tinh thần hội nhập của tỉnh còn được thể hiện rõ trong quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải cách mạnh mẽ, nổi bật là thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, danh mục 175 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 được công bố công khai, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận thông tin minh bạch, thuận lợi. Những nỗ lực đó đã góp phần tạo nên sức bật cho nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng hơn 51%, khu vực ngoài quốc doanh tăng gần 53%. Điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Song hành với cải cách thể chế là quá trình thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 61%; kinh tế số chiếm khoảng 22,3% GRDP; gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, điện tử và dịch vụ số. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ mới, kết nối với các tập đoàn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đoàn công tác của tỉnh TUV, Mông Cổ thăm quan nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời tại KCN Lương Sơn.

Nếu hội nhập kinh tế tạo động lực tăng trưởng thì thu hút đầu tư chính là động lực mở rộng không gian phát triển. Những tháng đầu năm, tỉnh tổ chức nhiều chương trình XTĐT tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đón nhiều doanh nghiệp quốc tế đến khảo sát môi trường đầu tư.

Với cách làm chuyển từ “giới thiệu tiềm năng” sang “đồng hành cùng nhà đầu tư”, chủ động chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách, tỉnh đã thu hút nhiều dòng vốn chất lượng cao.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 1,32 tỷ USD vốn FDI, đạt 82% kế hoạch năm và gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 18,7 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,2% so với cùng kỳ, 665 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bên cạnh kinh tế, hội nhập quốc tế của tỉnh cũng được mở rộng theo hướng toàn diện. Trong đó, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là “sức mạnh mềm” của địa phương. Thay vì chỉ quảng bá hình ảnh Đất Tổ qua các lễ hội truyền thống, tỉnh đang từng bước đưa văn hóa trở thành cầu nối hợp tác quốc tế, quảng bá bản sắc, con người và tiềm năng phát triển tới bạn bè thế giới.

Việc UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 là bước đi thể hiện tư duy mới trong ngoại giao văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu nhân dân.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tỉnh ký kết 6 bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương và đối tác của Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc; đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế. Nội dung hợp tác không chỉ tập trung vào kinh tế, thương mại mà còn mở rộng sang khoa học - công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Với nền tảng đã được tạo dựng cùng quyết tâm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW. Phú Thọ đang từng bước biến hội nhập quốc tế thành đòn bẩy chiến lược để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.

Mạnh Hùng