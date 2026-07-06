Trạm Thản- Người dân đồng lòng hiến đất làm đường

74 hộ dân có đất, cây trồng nằm trong phạm vi Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Trạm Thản (Đoạn ĐT.323E đi khu 3 xã Minh Phú (cũ)) đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tài sản để tạo điều kiện cho đơn vị chức năng triển khai xây dựng công trình. Ước mơ về một con đường rộng rãi, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn đang dần trở thành hiện thực. Con đường đó chính là sự đồng lòng của người dân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Người dân tự nguyện hiến đất, thu dọn cây cối vật kiến trúc giải phóng mặt bằng cho Dự án.

Nhiều năm nay, tuyến đường giao thông thuộc Thôn Hoa Lư và thôn Phúc Lâm, xã Trạm Thản trở thành “nỗi ám ảnh” mỗi mùa mưa bão của người dân. Đây là tuyến đường liên thôn, liên xã nhưng cứ mùa mưa thì lầy lội, có những đoạn bị mưa lũ xói mòn, sạt lở, mùa hè thì bụi bặm. Tuyến đường chỉ được rải đá cấp phối, qua thời gian và tác động của thời tiết đã bong tróc, lộ nền đất. Địa hình đồi núi với nhiều dốc cao, khúc cua, càng khiến việc lưu thông thêm vất vả.

Ông Nguyễn Thành Đức - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hoa Lư chia sẻ: Tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn cây cối um tùm nên việc đi lại rất khó khăn. Đã có trường hợp người dân bị ốm trong đêm, xe cấp cứu không thể vào được, mọi người phải khiêng bệnh nhân ra đường lớn. Nhiều gia đình có điều kiện muốn mua ô tô nhưng nhìn con đường lại e ngại.

Là một trong những hộ dân phát triển kinh tế đồi rừng nhiều năm nay với diện tích lớn, ông Lê Thanh Hà, thôn Hoa Lư cũng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Ông cho biết: "Có những năm khai thác gỗ xong phải tập kết ngay trong rừng vì xe không thể vào để vận chuyển vì đường đi quá xấu. Người dân ai cũng mong có con đường mới để việc giao thương thuận lợi hơn, học sinh đi học an toàn hơn. Trước đây cũng có nhiều đoàn đến khảo sát, đo đạc nhưng rồi dự án chưa được triển khai, khiến niềm hy vọng của bà con cứ xa dần”.

Hàng chục năm qua, 179 hộ dân thôn Hoa Lư vẫn phải đi lại trên tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa khi nhiều đoạn dốc trơn trượt, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giấc mơ thành hiện thực

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Trạm Thản xác định việc cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ước mong về một con đường khang trang, thuận lợi cho đi lại và vận chuyển hàng hóa dần trở thành hiện thực nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng sự chung sức của người dân.

Là một trong những hộ đi đầu trong phong trào làm đường giao thông, gia đình ông Lê Thanh Hà đã tự nguyện hiến hơn 2.200 m2 để mở rộng đường. Ông chia sẻ: "Nói không tiếc thì không đúng. Đó là công sức, mồ hôi của cả gia đình bao năm khai khẩn, chăm sóc. Nhưng phải nhìn về tương lai. Đường xá thuận lợi sẽ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, con cháu mình sẽ không còn phải đi trên những con đường lầy lội như trước".

Cũng chung suy nghĩ như ông Hà, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến cũng tự nguyện hiến hơn 1000m2, ông chia sẻ: “Hàng ngày, chứng kiến người dân phải vất vả đi trên đường xuống cấp, nên khi địa phương có chủ trương xây dựng lại đoạn đường này, gia đình tôi đồng thuận cao và sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung của cộng đồng”.

Đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng.

Đưa chúng tôi đến khu vực tuyến đường đang giải phóng mặt bằng, Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư Nguyễn Thành Đức không giấu được niềm vui: “Nhiều lần cùng đoàn khảo sát đi đo đếm, kiểm kê, nhìn những ánh mắt hy vọng, chờ đợi của bà con, rồi những ngày chờ đợi dự án, tôi càng trăn trở. Lần này sau khi nhận được chủ trương, tôi cũng tự hứa với chính mình, với các cấp lãnh đạo nếu Nhân dân không đồng thuận, tôi sẽ xin thôi nhiệm vụ. Nhưng thực sự Nhân dân trong thôn Hoa Lư rất đoàn kết, người nọ vận động người kia nên chỉ trong vài ngày đã có hàng chục hộ tình nguyện hiến đất”.

Đồng chí Trần Như Tuấn- Chủ tịch UBND xã khẳng định: Công trình được triển khai sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Với sự đồng lòng của Nhân dân, Dự án đã được triển khai. Cùng với quyết tâm của đơn vị thi công, tin tưởng rằng công trình sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thu Hà