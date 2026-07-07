Phát huy vai trò cực tăng trưởng của các khu công nghiệp

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định khu vực công nghiệp và các khu công nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh tiếp tục khởi sắc với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Để làm rõ những kết quả đạt được, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và phát huy vai trò của các khu công nghiệp trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh tỉnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các khu công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm và những đóng góp đối với mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh?

Đồng chí Hoàng Long Biên: 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp của tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hiệu quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm nhấn nổi bật là công tác thu hút đầu tư với gần 1,75 tỷ USD vốn FDI, đạt 117% kế hoạch năm và gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2025; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 9.613 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của các khu công nghiệp và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cùng với đó, 15 dự án đã đi vào hoạt động, bổ sung năng lực sản xuất mới, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách. Ban Quản lý các KCN cũng tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các dự án quy mô lớn.

Đối với Ban Quản lý các KCN, chúng tôi xác định thu hút đầu tư chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là phải đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ, tạo ra sản phẩm, việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt ra trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phóng viên: Kết quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian qua đạt nhiều tín hiệu tích cực. Theo đồng chí, đâu là những yếu tố tạo nên kết quả này?

Đồng chí Hoàng Long Biên: Có được kết quả trên trước hết xuất phát từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý các KCN luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; chủ động làm việc với nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Một điểm nhấn nổi bật là việc tỉnh Phú Thọ triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Luồng xanh” đối với một số lĩnh vực, dự án trọng điểm và các thủ tục hành chính trong khu công nghiệp. Đây là giải pháp đột phá nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục và triển khai dự án.

Từ khi triển khai cơ chế này, từ ngày 1/4/2026 đến nay, Ban Quản lý các KCN đã tiếp nhận và giải quyết 309 hồ sơ trên hệ thống điện tử, trong đó có 300 hồ sơ thuộc diện “Luồng xanh 24 giờ” và 9 hồ sơ “Luồng xanh 50%”. Toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước thời hạn, đạt tỷ lệ 100%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối đồng bộ giữa các khu công nghiệp với Thủ đô Hà Nội, sân bay quốc tế, cảng biển, các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5 và các nút giao cao tốc IC2 và IC5. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao đoạn đi qua địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng điện, nước, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Song song với đó là đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, xây dựng môi trường đầu tư xanh, hiện đại, sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược và các dự án quy mô lớn.

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, các dự án có giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Quan điểm của Ban là thu hút đầu tư phải gắn với chất lượng, hiệu quả và đóng góp thực chất cho tăng trưởng, không chạy theo số lượng đơn thuần.

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng đầu tư, bởi đây là nguồn lực tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng các khu công nghiệp và tạo động lực để khu vực công nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí, đâu là những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để các khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng?

Đồng chí Hoàng Long Biên: Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình phát triển các khu công nghiệp vẫn còn một số khó khăn, trong đó lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư hạ tầng ở một số khu công nghiệp và việc hoàn thiện các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, quan điểm xuyên suốt là không để các điểm nghẽn cản trở tăng trưởng. Vì vậy, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi từng dự án, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay tại hiện trường.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, Ban tập trung giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Đồng thời, Ban duy trì chế độ rà soát, cập nhật tiến độ các dự án hằng tuần để kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp.

Chúng tôi xác định, mỗi dự án được tháo gỡ vướng mắc và đi vào hoạt động đúng tiến độ sẽ tạo thêm năng lực sản xuất mới, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, kết quả triển khai các dự án cũng chính là thước đo hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Phóng viên: Để các khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là cực tăng trưởng và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Long Biên: Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lấy kết quả dự án đi vào hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Trọng tâm trước mắt là đôn đốc tiến độ 53 dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026. Bên cạnh đó, Ban tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Đồng thời tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh và các dự án có giá trị gia tăng lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược. Quan điểm của Ban là đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi nghiên cứu đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư của tỉnh.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN tỉnh, chúng tôi tin tưởng rằng khu vực công nghiệp sẽ giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng GRDP, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách và giải quyết việc làm, góp phần cùng tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí

Thuý Hường (thực hiện)