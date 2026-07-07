Phát triển vùng trồng cây đặc sản ở Đại Đình

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xã Đại Đình đã có giải pháp cụ thể khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình sản xuât nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, mở rộng vùng trồng cây đặc sản theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cây na dai ở xã Đại Đình cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng/sào.

Cây đặc sản cho thu nhập cao

Trong số các cây đặc sản ở Đại Đình, cây na dai đã và đang là loại cây chủ lực trồng chính, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân địa phương. Đặc biệt, khi được bảo hộ, cấp mã số truy xuất nguồn gốc, có bao bì sản phẩm... sẽ mở ra triển vọng mới để sản phẩm na dai Bồ Lý không chỉ có mặt ở thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. ông Ngô Trung Kỳ, thôn Ngọc Thụ,cho biết, gia đình ông có 10 năm kinh nghiệm trồng na, với trên 1.000 gốc. Na là loại cây sinh trưởng phát triển nhanh, sau 18 tháng trồng, na bắt đầu ra quả. Trung bình mỗi năm, vườn na cho thu hoạch từ 1,5 -2 tấn quả, bán với giá bình quân từ 25.000-35.000 đồng/kg, gia đình ông thu lãi từ 50 đến 70 triệu đồng/năm. Vụ na năm nay bắt đầu thu hoạch từ trung tuần tháng 6 âm lịch. Với giá bán buôn từ 30 nghìn đồng/kg trở lên gia đình ông sẽ thu lãi từ 40 - 60 triệu đồng...

Hay như bà Phạm Thị Chính, 57 tuổi, khu 7 Chùa Bồi, xã Đại Đình cho biết: Năm 2022, thấy nhiều hộ trong xã trồng cây ba kích đem lại lợi ích kinh tế, nên bà bàn với chồng dọn sạch khu vườn nhà trồng 5 ha, mua gần 1.000 cây giống ba kích về trồng. Dự kiến cuối năm nay sẽ được thu hoạch củ từ 300 -350 triệu đồng.

Sau hàng chục năm miệt mài học hỏi, phát triển mở rộng quy mô trồng cây cảnh kết hợp trải nghiệm du lịch, đến nay, mô hình trồng cây cảnh kết hợp trải nghiệm du lịch của chị Trần Thị Thanh Thùy, 40 tuổi, ở khu vực Tây Thiên, trở thành mô hình điểm của xã Đại Đình về làm kinh tế. 5 năm gần đây, doanh thu từ bán cây cảnh, chủ yếu là cây hoa đỗ quyên, mỗi năm đạt từ 200-300 triệu đồng. Đến nay, khu vườn rộng hơn 5.000 m2 với hơn 3.000 cây cảnh các loại,đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Mở rộng vùng trồng cây đặc sản giá trị gia tăng

Xã Đại Đình hiện có tổng diện tích đất tự nhiên gần 3.500 ha, trong đó đất nông nghiệp trồng cây hằng năm có hơn 1.300 ha. Đến nay, hơn 80% dân số trong xã vẫn bám ruộng tần tảo đổi giống thay cây làm nông nghiệp. Đất đai ở đây rất phù hợp trồng cây na dai, cây ba kích và cây bản địa khác. Toàn xã Đại Đình hiện có khoảng 500 hộ trồng na, 20 hộ trồng ba kích, 5 hộ trồng ớt xuất khẩu... sản lượng và giá bán ổn định, trung bình mỗi năm, hộ trồng na dai ít cũng có thu nhập khoảng 50 triệu đồng; những hộ trồng nhiều có thể cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Hiện toàn xã có hơn 100 ha sản xuất theo vùng trồng cây đặc sản theo hướng hàng hóa tập trung, trong đó riêng cây na và ba kích chiếm 76 ha. Cây na dai được trồng tập trung, có giấy chứng nhận mã vùng nên thuận lợi tiêu thụ và được giá giúp bà con yên tâm duy trì sản xuất và mở rộng diện tích lên đồi

Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân của người dân tăng nhanh; đặc biệt đối với vùng trồng cây đặc sản như na dai, ba kích đạt từ 150 triệu đến 250 triệu đồng/ha, góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển bền vững. Điều đáng quan tâm là sự tác động vào tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân, đó là sản xuất hàng hóa, là sản xuất nông nghiệp xanh, sạch và theo hướng hiện đại. Hiện xã đang tiếp tục chỉ đạo mở rộng vùng trồng cây đặc sản, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện chủ trương “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, UBND xã Đại Đình đã chỉ đạo Nhân dân duy trì và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm, cải thiện nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, xã khuyến khích người dân tập trung xây dựng mô hình sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao, có tính đột phá phát triển bền vững.

Việc hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, hiện đại là chủ trương lãnh đạo xuyên suốt của xã trong nhiều năm qua. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Đại Đình dù đang mới ở giai đoạn bắt đầu nhưng đã và đang đem lại lợi ích kinh tế cao so với sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Xuân Nguyễn