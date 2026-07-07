Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, Điện lực Tam Đảo chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa sự cố lưới điện. Đơn vị đã xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Qua đó, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Với đặc thù địa hình đồi núi, hệ thống lưới điện do Điện lực Tam Đảo quản lý luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở, đổ cột và đứt dây trong mùa mưa bão.

Điện lực Tam Đảo đang quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng lưới điện gồm 284,11 km đường dây trung thế (35kV, 22kV), 355,7 km đường dây hạ thế và 366 trạm biến áp với tổng công suất 139.311 kVA. Do đặc thù địa hình, toàn bộ lưới điện nằm trải dài theo các triền núi cao, phức tạp và bị chia cắt mạnh bởi đồi dốc, sông suối. Rào cản địa lý khiến công tác quản lý, vận hành gặp áp lực rất lớn, nhất là trong những năm gần đây khi tình hình thời tiết diễn biến cực đoan với tần suất mưa dông, lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất ngày càng dày đặc, dễ gây ra các sự cố nghiêm trọng như nghiêng, đổ cột hay đứt dây điện.

Chủ động ứng phó trước những thách thức từ thiên tai, ngay từ đầu năm 2026, Điện lực Tam Đảo đã rà soát, tổng kiểm tra toàn bộ lưới điện nhằm kịp thời khắc phục các khiếm khuyết trên hệ thống. Đơn vị đã tổ chức kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, kết hợp bắn nhiệt độ tiếp xúc trên đường dây trung thế để phát hiện sớm các nguy cơ, quyết không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Đến nay, các vị trí cột xung yếu đã được gia cố vững chắc; đường dây vượt suối và vượt đường được nâng cao độ võng đảm bảo khoảng cách an toàn; các bộ tiếp địa thí nghiệm không đạt chuẩn cũng được đóng bổ sung kịp thời. Song song đó, Điện lực Tam Đảo đã xây dựng và hoàn thiện kịch bản ứng phó chi tiết theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật nội bộ, việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện còn được củng cố vững chắc nhờ nguồn hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Điện lực Tam Đảo đã đầu tư gần 27 tỷ đồng để đồng bộ hóa hạ tầng lưới điện. Nguồn vốn tập trung vào việc đầu tư xây dựng mới 17 trạm biến áp với tổng công suất 5.410kVA; thay thế 50,5 km đường dây 400V; hoán chuyển 16 máy biến áp để chống quá tải trong cao điểm hè. Sự chuẩn bị dài hơi về mặt hạ tầng đã giúp hệ thống lưới điện tăng khả năng chống chịu trước diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão.

Cán bộ Điện lực Tam Đảo cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Song song với đó, để giảm thiểu tối đa các tác động từ bên ngoài, Điện lực Tam Đảo đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hành lang an toàn lưới điện. Các đội xung kích đã ra quân phát quang hành lang cây xanh, bó gọn đường dây và quản lý chặt chẽ việc treo biển quảng cáo của các hộ kinh doanh ven đường nhằm ngăn ngừa tai nạn điện.

Chia sẻ về công tác ứng trực, ông Nguyễn Thế Hòa - Phó trưởng Điện lực Tam Đảo khẳng định: "Mùa mưa bão luôn là thời điểm áp lực nhất đối với ngành điện. Song với việc chủ động triển khai sớm các giải pháp từ hạ tầng đến kỹ thuật, Điện lực Tam Đảo luôn sẵn sàng lực lượng và vật tư để xử lý nhanh nhất các tình huống phát sinh, giữ vững dòng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng".

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực và quyết liệt của ngành điện, để hạn chế thấp nhất thiệt hại, rất cần sự phối hợp và vào cuộc tích cực từ phía người dân. Ngành điện khuyến cáo người dân, khi có mưa to, gió lớn hoặc ngập úng cần tuyệt đối tránh xa đường dây điện, trạm biến áp đề phòng rò rỉ điện. Trong trường hợp nhà bị ngập nước, cần ngắt ngay cầu dao hoặc aptomat tổng, rút phích cắm các thiết bị và kê cao đồ điện gia dụng như máy bơm, quạt điện, nồi cơm điện lên vị trí an toàn.

Đặc biệt, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn như không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện; không lắp đặt ăng-ten, dây phơi, giàn giáo hay biển quảng cáo ở những nơi khi đổ có thể va chạm vào dây điện. Khi trồng cây xanh phải đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang và tuyệt đối không đào đất gây sụt lún công trình điện lực.

Đối với các hộ dân hoặc chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ gần hành lang lưới điện cao, hạ áp, cần chủ động báo cáo chính quyền địa phương và đơn vị quản lý vận hành lưới điện để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trần Tỉnh