Khơi thông dòng vốn đầu tư công: Khi lòng dân hòa cùng ý Đảng

Giải ngân vốn đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, giúp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cơ sở và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế tại một số địa phương cho thấy, ở đâu có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân thì ở đó, dòng vốn được khơi thông, các công trình về đích đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả đầu tư, mang lại diện mạo mới cho các vùng quê.

Thi công tuyến đường liên xã Chí Tiên.

Tuyến đường liên xã Chí Tiên có chiều dài hơn 1km chính thức được triển khai từ tháng 3/2026. Nhìn những chiếc xe tải, xe múc hoạt động rầm rộ, ít ai biết rằng trước đó, bài toán giải phóng mặt bằng từng là nỗi trăn trở lớn. Xác định rõ muốn công trình triển khai đúng kế hoạch thì phải có mặt bằng sạch, muốn có mặt bằng sạch thì phải có sự đồng thuận của người dân, cấp ủy, chính quyền xã Chí Tiên đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, rà từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, thấu hiểu tâm tư và tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Khi thấy lợi ích chung của quê hương được đặt lên trên hết, mỗi người dân đều sẵn sàng chịu thiệt thòi một chút về quyền lợi cá nhân. Bà Đỗ Thị Lan - người dân sinh sống tại xã Chí Tiên bộc bạch: "Gia đình tôi cảm thấy phấn khởi khi được các Bí thư chi bộ, Trưởng khu đến tận nhà động viên hiến đất làm đường, rồi được mời lên khu họp bàn công việc chung một cách công khai, dân chủ. Khi quyền lợi và trách nhiệm đều rõ ràng, gia đình tôi và nhiều hộ dân khác đều ủng hộ".

Có mặt bằng đến đâu, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công cuốn chiếu đến đó. Tiếng máy nổ rầm rập, những chuyến xe tải nối đuôi nhau huyên náo cả xóm quê. Ai nấy đều hân hoan mong chờ con đường mới. Cách làm dứt điểm này giúp bảo đảm tiến độ dự án cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Chí Tiên đã giải ngân gần 17 tỷ đồng trong tổng số gần 22 tỷ đồng được giao, đạt tỷ lệ 77,6%. Con số ấn tượng này đã đưa Chí Tiên đứng thứ 6/148 xã, phường của tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên Nguyễn Thị Thảo Nam khẳng định: Phương châm cốt lõi là làm việc gì cũng phải công khai, minh bạch, thông qua đầy đủ tại các hội nghị rồi triển khai tại chi bộ, khu dân cư. Chính sự nhất quán, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ với nhà thầu đã giúp địa phương liên tục vượt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công.

Thi công cứng hóa đường giao thông tại xã Vạn Xuân.

Nếu như xã Chí Tiên tạo dấu ấn đậm nét từ công tác dân vận, khơi dậy tinh thần đồng thuận của người dân thì xã Vạn Xuân lại tạo được bứt phá nhờ có sự chủ động, quyết liệt và khoa học trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện. Ngay sau khi nhận được quyết định giao vốn từ cấp trên, địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ danh mục công trình, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thi công cần thiết và xây dựng bảng tiến độ chi tiết cho từng dự án. Tinh thần làm việc khẩn trương lan tỏa từ phòng họp ra đến công trường.

Cùng với đó, các cuộc họp giao ban giữa chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu được duy trì đều đặn nhằm kiểm đếm tiến độ, kịp thời “bắt bệnh” và tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại hiện trường. Nhờ cách làm khoa học và quyết liệt đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Vạn Xuân đã giải ngân 62/70 tỷ đồng, đạt tương đương gần 89% kế hoạch đề ra. Đây là con số thể hiện bản lĩnh của một tập thể cùng nhìn về một hướng.

Bản đồ hướng tuyến Dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu đến đường liên vùng qua xã Vạn Xuân.

Ông Triệu Công Hoan - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Vạn Xuân cho biết: Các phòng chuyên môn đã tập trung toàn bộ nhân lực để bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình giải phóng mặt bằng nói chung và theo từng dự án nói riêng. Đồng thời, phòng cũng tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã phân công những cán bộ dày dặn kinh nghiệm và vững nghiệp vụ để phụ trách theo từng địa bàn, chịu trách nhiệm trực tiếp cho từng công trình.

Bức tranh thực tế sống động từ Chí Tiên và Vạn Xuân đã cho thấy một bài học kinh nghiệm quý trong công tác giải ngân vốn đầu tư công: Khi cấp ủy Đảng lãnh đạo sâu sát và quyết liệt, chính quyền điều hành chủ động và linh hoạt, cán bộ bám sát hiện trường và người dân đồng thuận thì mọi nút thắt đều được tháo gỡ, tiến độ thực hiện các dự án được bảo đảm. Từ đó, dòng vốn đầu tư công - được ví như dòng máu nuôi dưỡng nền kinh tế sẽ được giải ngân một cách hiệu quả, góp phần đắc lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân địa phương.

Lê Hoàng