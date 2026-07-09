Tăng cường xúc tiến đầu tư nước ngoài, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp - Kỳ I: Mở rộng không gian thu hút đầu tư

Với tinh thần chủ động hội nhập, lấy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển làm trọng tâm, những tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, từng bước khẳng định hình ảnh một địa phương năng động, đổi mới, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nhờ hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Xây dựng hình ảnh Phú Thọ giàu tiềm năng

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế nổi trội. Là trung tâm vùng Trung du miền núi phía Bắc, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và các hành lang kinh tế quan trọng, tỉnh có nguồn nhân lực gần 2 triệu người, hệ thống 57 khu, cụm công nghiệp được quy hoạch với quy mô khoảng 13,8 nghìn ha, trong đó, 30 khu công nghiệp đang hoạt động.

Việc sáp nhập giúp Phú Thọ sở hữu nhiều cơ hội, tiềm năng cho phát triển từ 4 vùng động lực kinh tế và 5 hành lang kinh tế kết nối các khu vực trọng điểm, với GRDP đứng đầu vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Ngoài ra, mỗi vùng đất đều sở hữu những lợi thế riêng để hướng tới sự phát triển trong giai đoạn mới; trong đó, Phú Thọ nổi bật với truyền thống văn hóa Đất Tổ, tiềm năng du lịch và công nghiệp chế biến, Vĩnh Phúc là trung tâm công nghiệp với các khu công nghiệp lớn, Hòa Bình sở hữu tiềm năng thủy điện, khoáng sản, du lịch văn hóa bản địa.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp hơn 45% tăng trưởng GRDP, chiếm khoảng 55-60% giá trị sản xuất công nghiệp và 70-75% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Nếu trước đây, xúc tiến đầu tư chủ yếu theo hướng đón các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội thì năm 2026, Phú Thọ đã có bước chuyển rõ nét khi chủ động mang hình ảnh địa phương đến với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tăng cường kết nối với các tập đoàn đa quốc gia ngay từ khâu tìm hiểu, khảo sát.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn Komeri, Tập đoàn Wago, Tập đoàn Geely... nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, thương mại và dịch vụ. Tiếp đó, đoàn công tác của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) cùng đại diện nhiều tập đoàn lớn đến khảo sát môi trường đầu tư, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với quốc gia hiện có số dự án và vốn đầu tư lớn nhất tại tỉnh.

Nỗ lực xúc tiến đầu tư

Hoạt động đối ngoại kinh tế tiếp tục được mở rộng tới nhiều thị trường mới. Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuv và các Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ nhằm thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch và chuyển đổi số; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tây Ban Nha, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng xanh, phát triển đô thị bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh đón nhiều đoàn quốc tế đến làm việc như Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư.

Tại các cuộc làm việc với Geely, BYD, Qihoo 360, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và nhiều doanh nghiệp lớn khác, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu những lợi thế nổi bật của Phú Thọ sau hợp nhất, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông, quỹ đất công nghiệp, nguồn nhân lực và định hướng phát triển các ngành điện tử, bán dẫn, xe điện, logistics, công nghiệp xanh. Không chỉ giới thiệu tiềm năng, tỉnh còn trực tiếp trao đổi cơ chế, chính sách, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm và khẳng định cam kết đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án.

Chuyến công tác đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị quy mô lớn. Cùng với đó, dự án Nhà máy Điện tử BYD Việt Nam được điều chỉnh tăng vốn khoảng 479 triệu USD, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh cũng như hiệu quả cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Những nỗ lực trong xúc tiến đầu tư nước ngoài, thu hút dòng vốn FDI đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Theo công bố của VCCI, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025; đứng thứ 2 toàn quốc về Chỉ số Tiếp cận nguồn lực và thuộc nhóm dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với các dòng vốn FDI chất lượng cao. Năm 2025, tỉnh thu hút 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và gần 10 tỷ USD vốn đầu tư trong nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI thu hút đạt khoảng 1,8 tỷ USD, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước. Hiện toàn tỉnh có trên 41.000 doanh nghiệp đang hoạt động; 742 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ USD đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Phú Thọ hướng tới hình thành ít nhất 1 khu công nghiệp công nghệ cao, 3 khu công nghiệp hỗ trợ, 3 khu công nghiệp chuyên đề và 1 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng. Đồng thời, có ít nhất 100 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó, 20 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho các tập đoàn lớn; đào tạo tối thiểu 20.000 lao động kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các ngành công nghệ hiện đại.

Quân Lâm