Khi OCOP đồng hành cùng du lịch

Phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch đang trở thành hướng đi được tỉnh Phú Thọ tập trung nguồn lực triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ nâng cao giá trị kinh tế cho khu vực nông thôn, mô hình còn góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Phú Thọ đến du khách.

Công tác xây dựng sản phẩm OCOP gắn với trải nghiệm du lịch giúp HTX Nông lâm Tất Thắng, xã Cự Đồng tăng tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường thông qua quảng bá của du khách.

Cùng với kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, Phú Thọ còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong tỉnh đã chung sức triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng này, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong đó, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch đang được nhiều địa phương ưu tiên thực hiện và bước đầu đạt những kết quả khả quan. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập cho người dân mà còn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tạo động lực phát triển nông thôn bền vững.

HTX Nông lâm Tất Thắng, xã Cự Đồng hiện có 5 sản phẩm OCOP. Ngoài các sản phẩm như thịt chua lợn, thịt chua dê, giò dê, thịt dê ủ thảo dược và nho, HTX còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương.

Chị Đinh Thị Thạo - Giám đốc HTX cho biết: HTX bắt đầu trồng nho Hạ đen và nho sữa Hàn Quốc từ đầu năm 2021. Nhận thấy nhiều du khách yêu thích không gian vườn nho, HTX đã liên kết với các khu nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy và Vườn Vua để đưa vào khai thác các hoạt động trải nghiệm chăm sóc, thu hái nho, đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP của HTX.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng HTX đón từ 400-600 lượt khách. Nhờ kết hợp du lịch trải nghiệm, lượng tiêu thụ các sản phẩm OCOP tăng khoảng 40% so với trước. Thông qua du khách, nhiều khách hàng tiếp tục đặt mua sản phẩm sau chuyến tham quan, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Với diện tích hơn 40ha cây ăn quả như cam, quýt, gia đình ông Nguyễn Văn Hảo ở xã Thu Cúc đang triển khai xây dựng sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng.

Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 689 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao. Thông qua Chương trình OCOP, giá trị hàng hóa của các sản phẩm tăng từ 15-20%. Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường như bưởi Đoan Hùng, mỳ gạo Hùng Lô, thịt chua Thanh Sơn, thanh long ruột đỏ Lập Thạch, nấm sò Tam Đảo...

Các sản phẩm OCOP không chỉ góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, ẩm thực và du lịch của Phú Thọ mà còn giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế nông nghiệp.

Một điểm nhấn trong phát triển OCOP của tỉnh là sự kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp công nghệ cao với du lịch nông thôn. Mô hình này vừa tạo thêm trải nghiệm cho du khách, vừa mở ra kênh tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản. Đây được đánh giá là hướng đi phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng toàn diện và bền vững.

Xã Cao Phong triển khai có hiệu quả việc phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết: Để phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch hiệu quả trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về ý nghĩa của Chương trình OCOP, tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất về vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng các tuyến du lịch cộng đồng kết nối với vùng sản xuất sản phẩm OCOP, tạo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ và trải nghiệm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Quân Lâm