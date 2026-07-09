Giá vàng hôm nay (9-7): Lao dốc

Giá vàng hôm nay (9-7): Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu vàng lớn; trong khi đó, giá vàng thế giới giảm về dưới 4.100 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 9-7 như sau: Vàng miếng Sáng 8-7 Sáng 9-7 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 147 150 145,5 148,5 -1.500 -1.500 Bảo Tín Mạnh Hải 147 150 145,5 148,5 -1.500 -1.500 DOJI 147 150 145,5 148,5 -1.500 -1.500 PNJ 147 150 145,5 148,5 -1.500 -1.500 Phú Quý 147 150 145,5 148,5 -1.500 -1.500

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm ở cả hai chiều, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, bằng giá bán ra vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 143,3 triệu đồng/lượng - giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI được mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng, bán ra 148,2 triệu đồng/lượng - giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng hôm nay (9-7): Lao dốc. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.078 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại đã đẩy giá dầu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước những rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố trong hôm nay và báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến phát hành lúc 8 giờ 30 phút sáng 14-7 (giờ địa phương), cũng như các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tùy thuộc vào biên bản cuộc họp của Fed, giá vàng có thể chịu áp lực trong vùng giá 4.041 – 4.072 USD/ounce. Ngược lại, nếu dữ liệu lạm phát tuần tới thấp hơn kỳ vọng, thị trường kim loại quý sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để nối lại đà phục hồi sau báo cáo việc làm.

Trong tháng, giá vàng chịu áp lực bán ra đáng kể khi rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày và có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích hàng hóa cho rằng, thị trường vàng có khả năng ổn định trở lại, khi quá trình điều chỉnh kéo dài nhiều tháng về vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce đã tạo ra mức định giá hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Một số chuyên gia khác nhận định về khả năng giá vàng có thể giảm xuống 3.500 USD/ounce. Theo đó, khi vàng vẫn chưa thể bứt phá khỏi kênh giá giảm và chưa hình thành một đỉnh cao hơn, thì khả năng giá giảm về vùng 3.500 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí quá trình này có thể kéo dài và khiến nhà đầu tư phải kiên nhẫn trong một thời gian đáng kể.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,203 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,271 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,917 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,951 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,919 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,964 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1,539 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,544 triệu đồng/ounce (bán ra).

Theo qdnd.vn