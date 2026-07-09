80% xã, phường của Phú Thọ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50% kế hoạch

Đến hết tháng 6/2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh có 137 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, 117 xã, phường (chiếm khoảng 80% tổng số xã, phường toàn tỉnh) đã giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn được giao.

Các công trình hạ tầng trên địa bàn xã Thanh Ba được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả trên phản ánh sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của các chủ đầu tư trong triển khai các dự án đầu tư công. Nhiều địa phương đã chủ động rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, kích thích sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Việc có khoảng 80% số xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% kế hoạch là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu đề ra.

Lệ Oanh