Giá cả thị trường ngày 9/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bắp bò vỉ
73.656 đồng/300g
2
Giò sống sụn gà
34.400 đồng/200g
3
Mực nút làm sạch
53.125 đồng/Vỉ 300g
4
Cá ngừ cắt khúc
42.000 đồng/500g
5
Bơ 034
19.500 đồng/500g
6
Dưa hấu không hạt trái khoảng 3.8kg - 4.2kg
45.000 đồng/3kg
7
Bông bí nụ
33.000 đồng/300g
8
Rau đắng
7.200 đồng/200g
9
Củ cải trắng củ từ 150g trở lên
6.990 đồng/300g
10
Gừng
6.600 đồng/100g
11
Nấm đùi gà
30.000 đồng/200g
12
Cà phê sữa đá MacCoffee Café Phố
59.000 đồng/10 gói 24g
13
Bánh quy vị cốm dừa Gouté
32.000 đồng/6 gói 18.6g
14
Bánh cá vị rong biển tuyết xanh Orion Marine Boy hộp
9.000 đồng/Hộp 32g
15
Snack đậu xanh nước dừa Oishi gói
12.000 đồng/Gói 65g
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