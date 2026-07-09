Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 9/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bắp bò vỉ

73.656 đồng/300g

2

Giò sống sụn gà

34.400 đồng/200g

3

Mực nút làm sạch

53.125 đồng/Vỉ 300g

4

Cá ngừ cắt khúc

42.000 đồng/500g

5

Bơ 034

19.500 đồng/500g

6

Dưa hấu không hạt trái khoảng 3.8kg - 4.2kg

45.000 đồng/3kg

7

Bông bí nụ

33.000 đồng/300g

8

Rau đắng

7.200 đồng/200g

9

Củ cải trắng củ từ 150g trở lên

6.990 đồng/300g

10

Gừng

6.600 đồng/100g

11

Nấm đùi gà

30.000 đồng/200g

12

Cà phê sữa đá MacCoffee Café Phố

59.000 đồng/10 gói 24g

13

Bánh quy vị cốm dừa Gouté

32.000 đồng/6 gói 18.6g

14

Bánh cá vị rong biển tuyết xanh Orion Marine Boy hộp

9.000 đồng/Hộp 32g

15

Snack đậu xanh nước dừa Oishi gói

12.000 đồng/Gói 65g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 9/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàng hóa Đậu xanh Dưa hấu Cà phê Tuyết Biển Sữa củ cải trắng nấm đùi gà
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