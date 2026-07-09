Trên 1.000 khách hàng được cài đặt ứng dụng EVN CSKH

{title}
{publish}
{head}
Hiện nay, Điện lực Cẩm Khê đang quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ trên 47.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 6 xã gồm: Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương và Vân Bán.
Điện lực Cẩm Khê hỗ trợ cài đặt và kích hoạt ứng dụng EVN CSKH cho khách hàng.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ về nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Điện lực Cẩm Khê đã hỗ trợ cài đặt và kích hoạt ứng dụng EVN CSKH cho trên 1.000 khách hàng, góp phần từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến.
Ứng dụng EVN CSKH mang đến nhiều tiện ích như theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng; thanh toán tiền điện trực tuyến, lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện... Đặc biệt, chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ theo từng ngày giúp khách hàng chủ động kiểm soát lượng điện sử dụng, điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong những thời điểm phụ tải tăng cao.
Gia Thái
baophutho.vn Ngày 8/7, tại Diễn đàn “Năng lượng và môi trường thế giới - Việt Nam” 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn...
baophutho.vn Theo quy định, Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có thời hạn 36 tháng. Hết thời hạn này, các chủ thể phải hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận...
baophutho.vn Đến hết tháng 6/2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế...
baophutho.vn Trong dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) ngày càng khẳng định vai trò là điểm...
Giá cả thị trường ngày 9/7/2026
baophutho.vn Với tinh thần chủ động hội nhập, lấy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển làm trọng tâm, những tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã triển khai...
Giá vàng hôm nay (9-7): Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu vàng lớn; trong khi đó, giá vàng...