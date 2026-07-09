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Trên 1.000 khách hàng được cài đặt ứng dụng EVN CSKH

Hiện nay, Điện lực Cẩm Khê đang quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ trên 47.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 6 xã gồm: Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương và Vân Bán.

Trên 1.000 khách hàng được cài đặt ứng dụng EVN CSKHĐiện lực Cẩm Khê hỗ trợ cài đặt và kích hoạt ứng dụng EVN CSKH cho khách hàng.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ về nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Điện lực Cẩm Khê đã hỗ trợ cài đặt và kích hoạt ứng dụng EVN CSKH cho trên 1.000 khách hàng, góp phần từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến.

Ứng dụng EVN CSKH mang đến nhiều tiện ích như theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng; thanh toán tiền điện trực tuyến, lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện... Đặc biệt, chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ theo từng ngày giúp khách hàng chủ động kiểm soát lượng điện sử dụng, điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Công ty Điện lực Phú Thọ Cẩm Khê khách hàng Ứng dụng Tập đoàn điện lực việt nam Quản lý vận hành Phục vụ sản lượng điện tiêu thụ Theo dõi
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