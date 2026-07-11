Thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển

Những ngày đầu tháng 7, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tiếng máy khoan, tiếng xe vận chuyển đất, đá vẫn không dừng dù những cơn mưa lớn liên tiếp trút xuống. Giữa núi rừng, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân của Xí nghiệp 991, Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) và các đơn vị thi công vẫn đang ngày đêm bám công trường với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc vẫn được thi công không ngừng nghỉ.

Mở những trục kết nối

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thiết - Giám đốc Xí nghiệp 991, mỗi trụ cầu được dựng lên, mỗi mét đường được mở ra là thêm một bước đưa dự án về đích sớm hơn kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành vào năm 2027. Đó không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới của Phú Thọ khi lấy hạ tầng kết nối để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển với quy mô chưa từng có. Không gian địa lý rộng lớn tạo nên những lợi thế đặc biệt, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng các trục kết nối. Bởi vậy, liên kết vùng đã trở thành yêu cầu thực tiễn để tạo động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ tuyến đường liên kết vùng Thung Nai - Mường Hoa - Mường Bi - Quốc lộ 6.

Trong bức tranh ấy, hạ tầng giao thông được xác định là khâu đột phá. Tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là một trong những dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược. Dự án có tổng chiều dài 34km, trong đó, gần 32km đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, dự án đang được triển khai đồng loạt với 4 gói thầu xây lắp. Các hạng mục nền đường, cầu lớn, hầm xuyên núi, cầu Hòa Sơn dây văng... được tổ chức thi công nhiều mũi. Chủ đầu tư và các nhà thầu duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực, thiết bị theo đúng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông hiện đại kết nối khu vực phía Tây của tỉnh với các tỉnh Tây Bắc, tạo sự liên thông với mạng lưới cao tốc quốc gia, từ đó tạo thêm động lực để hình thành các chuỗi liên kết kinh tế mới.

Việc mở những tuyến đường giao thông mới tạo sự liên thông, kết nối các vùng kinh tế của tỉnh.

Không chỉ có cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tỉnh Phú Thọ đang tập trung nguồn lực cho nhiều công trình liên kết vùng khác như cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cầu Phong Châu mới, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên... Đây đều là những dự án có vai trò kết nối các hành lang kinh tế, tạo sự liên thông giữa vùng Trung du, miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội. Khi hoàn thành, các dự án không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển cho tỉnh Phú Thọ.

Đánh thức không gian phát triển mới

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch để định hình không gian phát triển mới. Sau hợp nhất, Phú Thọ là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới xác lập 4 vùng kinh tế - xã hội, 3 hành lang kinh tế, 1 vành đai sinh thái cùng 5 trục phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối với vùng Thủ đô và vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Tuyến đường liên kết vùng từ xã Thung Nai - Mường Hoa - Mường Bi - Quốc lộ 6 giúp đánh thức không gian phát triển mới của tỉnh, gắn với phát triển Khu du lịch quốc gia lòng hồ Hòa Bình.

Liên kết vùng cũng đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong công nghiệp, tỉnh định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn thông qua phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Trong nông nghiệp, hàng trăm chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã được hình thành, giúp các đặc sản địa phương từng bước nâng cao giá trị. Du lịch cũng được kết nối theo hướng hình thành các tuyến, điểm liên vùng giữa Đền Hùng, Tam Đảo, hồ Hòa Bình và các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số đang tạo thêm một “hạ tầng mềm” cho liên kết vùng của tỉnh. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai, giáo dục, tổ chức đảng; hạ tầng viễn thông, Internet và mạng 5G được mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng để tăng cường chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế số.

Dẫu vậy, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, con đường hiện thực hóa mục tiêu liên kết vùng của Phú Thọ vẫn còn không ít thách thức. Cơ chế điều phối giữa các địa phương chưa đồng bộ; nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối dữ liệu giữa các ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để các lợi thế của tỉnh sau hợp nhất được phát huy đầy đủ.

Khi những tuyến giao thông, dự án đầu tư chiến lược hoàn thành và các hành lang kinh tế dần hiện hữu, liên kết vùng sẽ không còn là mục tiêu trong quy hoạch, mà sẽ trở thành động lực trực tiếp đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.

Mạnh Hùng