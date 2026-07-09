Phú Thọ chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất

Ngày 9/7, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 12925/UBND-NN8 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày vừa qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 8/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Văn bản số 29/BCĐ-BNNMT ngày 9/7/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; để chủ động ứng phó trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Thông tin kịp thời, đầy đủ đến các địa phương (UBND các xã, phường có trách nhiệm thông tin đến nhân dân) để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi.

Ngoài thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

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P.V