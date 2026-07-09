Vĩnh Hưng chung sức làm đẹp đường quê

Ở xã Vĩnh Hưng, việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm hay trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân. Nhờ sự chung sức của các tổ chức đoàn thể và ý thức tự giác của từng hộ gia đình, diện mạo quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Một buổi sáng cuối tuần, tại tuyến đường liên thôn, đông đảo hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và người dân lại cùng nhau quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh và chăm sóc những hàng hoa đang nở rực hai bên đường. Không khí lao động sôi nổi, ai cũng phấn khởi bởi mỗi việc làm nhỏ đều góp phần làm đẹp chính nơi mình sinh sống.

Hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hưng tích cực tham gia vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Những năm qua, phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể đã chủ động đảm nhận những phần việc cụ thể như vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc đường hoa, chỉnh trang cảnh quan, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh chung...

Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 147 tuyến đường kiểu mẫu với tổng chiều dài gần 30km, hình thành 4 tuyến đường hoa có chiều dài trên 1km. Những con đường vốn đơn điệu nay được tô điểm bởi những hàng hoa nhiều màu sắc, cây xanh được chăm sóc thường xuyên, rác thải được thu gom đúng nơi quy định. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo ấn tượng tích cực đối với bất kỳ ai đặt chân đến Vĩnh Hưng.

Bà Bạch Thị Nguyên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chùa chia sẻ: "Chúng tôi xác định giữ gìn vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên chứ không chỉ thực hiện vào các đợt phát động. Mỗi hội viên đều có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình và bà con cùng tham gia quét dọn đường làng, chăm sóc đường hoa, bỏ rác đúng nơi quy định. Khi mọi người cùng chung tay thì cảnh quan quê hương ngày càng sạch đẹp hơn".

Đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Hưng tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Không chỉ phụ nữ, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng luôn là lực lượng xung kích trong các hoạt động vệ sinh môi trường và chỉnh trang nông thôn. Anh Nguyễn Xuân Thiết - Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện như dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông, chăm sóc cây xanh và các tuyến đường hoa. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng quê hương, thể hiện ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Điều đáng ghi nhận là phong trào làm đẹp đường quê không chỉ dừng lại ở các đợt ra quân mà đã trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống hằng ngày của người dân nơi đây.

Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 5 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương với trên 2.400 lượt người tham gia. Sau mỗi đợt phát động, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân tiếp tục được duy trì, tạo thành nền nếp trong từng khu dân cư.

Nhiều gia đình chủ động quét dọn khu vực trước cửa nhà, chăm sóc cây xanh, trồng thêm hoa, không lấn chiếm lòng, lề đường và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Chính từ những hành động nhỏ ấy đã tạo nên diện mạo mới cho các tuyến đường nông thôn.

Bà Phan Thị Dung, người dân thôn Cuối Vỡ cho biết: Trước đây, nhiều người còn nghĩ vệ sinh đường là việc của địa phương. Bây giờ, ai cũng hiểu đây là việc của cả cộng đồng nên mọi người đều tự giác. Nhà nào cũng cố gắng giữ sạch khu vực trước cửa, tham gia các buổi lao động chung nên đường làng lúc nào cũng phong quang, sạch sẽ.

Những chuyển biến tích cực ấy không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn tăng cường tình đoàn kết giữa các hộ dân. Thông qua những buổi lao động tập thể, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đáng sống.

Người dân chung tay bảo vệ môi trường nông thôn bằng cách thu gom, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.

Để phong trào duy trì hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tự quản của các khu dân cư; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Lê Văn Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hưng cho biết: Phong trào xây dựng cảnh quan môi trường luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu và đường hoa. Chính sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Từ những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, những con đường kiểu mẫu sạch đẹp đến những buổi lao động cộng đồng đầy trách nhiệm, phong trào làm đẹp đường quê ở Vĩnh Hưng đang từng bước lan tỏa thành nét đẹp văn hóa trong đời sống hàng ngày.

Mỗi hàng cây được chăm sóc, mỗi đoạn đường được quét sạch hay mỗi cành hoa được vun trồng đều thể hiện tình yêu quê hương và tinh thần trách nhiệm của người dân. Khi mỗi người cùng góp một phần việc nhỏ, diện mạo nông thôn sẽ ngày càng đổi thay, tạo nền tảng quan trọng để xã Vĩnh Hưng phát triển bền vững.

Dương Chung