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Phòng tránh sạt lở đất, đá và lũ quét ở vùng núi

Chiều 8/7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính từ 15 giờ ngày 7/7 đến 15 giờ ngày 8/7, tại tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bảo Hiệu 41,2 mm (xã Lạc Lương); Cun Pheo 44,6 mm (xã Pà Cò); Mỵ Hòa 72,2 mm (xã Dũng Tiến); xã Yên Trị 61,8 mm... Trong chiều và tối 8/7, nhiều khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa và mưa to.

Phòng tránh sạt lở đất, đá và lũ quét ở vùng núi

Hình minh hoạ thông tin nguy cơ lũ quét, sạt lở dất, đá tại tỉnh Phú Thọ.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Do đó, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số thôn, tổ dân phố. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở vùng núi.

Chi tiết các khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất, đá nếu xảy ra sẽ tác động xấu đến môi trường, mất an toàn đối với người dân, hư hỏng công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

P.V


P.V

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