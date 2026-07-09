Quảng Yên chủ động phòng, chống sạt lở trong mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo an toàn tại các điểm có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở, ngập úng cục bộ, gây mất an toàn về người, tài sản, công trình, xã Quảng Yên đã chủ động tiến hành kiểm tra các vị trí xung yếu và các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng kế hoạch chủ động phòng tránh.

Các lực lượng chức năng kiểm tra thực địa tại các khu dân cư để xác định điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng các Trưởng thôn trên địa bàn đã trực tiếp kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, trũng thấp, công trình đang thi công và các tuyến đường điện dân sinh sau công tơ. Đồng thời, kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở cao và các vị trí có nguy cơ ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đường giao thông trên địa bàn.

Một số tuyến đường liên thôn đã được UBND xã kiểm tra, nắm bắt và triển khai các hoạt động sửa chữa trong thời gian tới.

Từ kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Học đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thôn tiếp tục rà soát các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân, đồng thời tuyên truyền tới Nhân dân chủ động kiểm tra, rà soát để thay thế các cột điện có nguy cơ đổ gãy, gia cố các tuyến đường điện dân sinh gây mất an toàn trong mùa mưa bão.

Minh Tự