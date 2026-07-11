Khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Phú Thọ đợt 2 năm 2026

Tối 10/7, tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo (xã Tam Đảo), Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Phú Thọ đợt 2 năm 2026 với chủ đề “Nông dân Đất Tổ - Gắn kết du lịch Tam Đảo - Lan tỏa giá trị nông sản”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Phú Thọ đợt 2 năm 2026.

Diễn ra từ ngày 10 - 12/7, Tuần lễ là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến người tiêu dùng và du khách; đồng thời tạo cơ hội để các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ sản xuất kết nối với các đơn vị phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Đức Công - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Trong bối cảnh phát triển mới, nông nghiệp không chỉ hướng tới gia tăng sản lượng mà phải tạo ra giá trị cao hơn thông qua xây dựng thương hiệu, gắn sản xuất với du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số. Việc tổ chức Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Phú Thọ tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo nhằm khai thác lợi thế của điểm đến du lịch để quảng bá nông sản một cách trực quan, hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương.

Tuần lễ năm nay quy tụ hơn 30 gian hàng của các hội nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất trong tỉnh, cùng sự tham gia của các đơn vị đến từ tỉnh Lào Cai và Lâm Đồng. Ngay trong đêm khai mạc, hàng trăm sản phẩm nông sản an toàn đã được tiêu thụ.

Trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng trên nền tảng số..., tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp cận hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các gian hàng trưng bày đa dạng nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản gắn với phát triển du lịch Tam Đảo.

Thông qua Tuần lễ, Hội Nông dân tỉnh kỳ vọng tăng cường liên kết giữa sản xuất với thị trường, giữa nông nghiệp với du lịch, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Thu Thủy – Nguyễn Toàn