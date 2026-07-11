Khẳng định tầm vóc trung tâm động lực vùng từ đà tăng trưởng 6 tháng đầu năm

Sau hơn một năm vận hành bộ máy hành chính mới, dòng chảy kinh tế - xã hội của Phú Thọ không chỉ duy trì sự ổn định mà còn bứt phá mạnh mẽ. Những con số biết nói của 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng thuyết phục cho tư duy chiến lược, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khẳng định vị thế trung tâm động lực của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bản lĩnh từ những con số tăng trưởng cốt lõi

Bước vào năm 2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, áp lực đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí logistics gia tăng, Phú Thọ vẫn giữ vững phong độ là một trong những điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh bấm nút khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang (KCN Yên Quang).

Theo thông báo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế Đất Tổ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng GRDP quý I đạt 9,15%; quý II đạt 10,95%; 6 tháng đạt 10,18%.

Đặt trong bức tranh chung, con số này vượt xa mức tăng trưởng bình quân toàn quốc (8,18%), giúp Phú Thọ vươn lên vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành phố, giữ vững vị thế dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là 1 trong 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng 2 con số, vượt mục tiêu Chính phủ giao và đạt kịch bản tăng trưởng do UBND tỉnh đề ra.

Phân tích số liệu cho thấy cấu trúc tăng trưởng lành mạnh và bền vững khi dựa trên “kiềng ba chân”, trong đó, trụ cột của tăng trưởng là khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng mạnh 14,9%; khu vực dịch vụ tăng 7,6%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,6%.

Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử là một trong những động lực tăng trưởng chính của ngành Công nghiệp.

Ông Trần Văn Thạch - Trưởng Thống kê tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong sự tăng trưởng bứt phá có dấu ấn đậm nét của các ngành công nghiệp công nghệ cao và chế tạo mũi nhọn. Hầu hết các sản phẩm chủ lực đều có sản lượng/doanh thu tăng trưởng khá so cùng kỳ như: Sản lượng máy tính xách tay đạt 18,91 triệu sản phẩm, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2025; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử đạt 179,11 nghìn tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ; xe máy các loại đạt 915,53 nghìn chiếc, tăng 9,9% so với cùng kỳ; điện sản xuất đạt 4,72 tỷ KWh, tăng 19,2% so với cùng kỳ... Điều này chứng minh năng lực hấp thụ công nghệ và sự thích ứng chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn đang ở giai đoạn chín muồi.

Xung lực mới từ dòng vốn và điểm sáng tài chính lành mạnh

Một trong những thước đo chính xác nhất cho niềm tin của thị trường và các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh Phú Thọ chính là dòng vốn.

6 tháng đầu năm ghi nhận làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với giá trị vốn FDI giải ngân đạt gần 1,8 tỷ USD (đạt 110,2% kế hoạch năm, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước). Đáng chú ý, tỉnh đã thu hút nhiều dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như Dự án mở rộng sản xuất thiết bị điện tử của BYD (Trung Quốc) và Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang (Nhật Bản), mỗi dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD. Đây đều là các dự án thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm chất lượng cao và từng bước đưa Phú Thọ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Sự tăng tốc này xuất phát từ việc tỉnh chủ động đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, hướng trọng tâm vào các thị trường chất lượng cao như Châu Âu, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc và Trung Đông. Đồng thời, tinh thần khởi nghiệp được khơi dậy mạnh mẽ khi có tới hơn 2.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến nay, ngoài ra còn có 655 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động toàn tỉnh lên con số hơn 43.000.

Nguồn lực nội sinh kết hợp cùng ngoại lực đã tạo nên tiềm lực tài chính vững chắc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/6 đạt 34,88 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng 25,2% so với kịch bản và đạt 60,1% kế hoạch năm 2026. Trong đó, thu nội địa đạt 31,64 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ, tăng 27,6% so với kịch bản, đạt 61,2% kế hoạch năm. Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công là một điểm sáng đáng ghi nhận khi Phú Thọ tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân 6 tháng đầu năm nhanh nhất cả nước.

“Luồng xanh” hành chính - Chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục

Để có những kết quả định lượng đầy thuyết phục nêu trên, bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất chính là sự quyết liệt trong cải cách thể chế và cắt giảm thủ tục hành chính của cả hệ thống chính trị. Trong đó, nổi bật là việc vận hành thí điểm cơ chế “Luồng xanh” theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết sách mang tính đột phá này đã thiết lập một quy trình hành chính đặc biệt, đó là cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%”.

Cải cách hành chính tạo ra “luồng gió mát”, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khi đến với Phú Thọ.

Chính nhờ “Luồng xanh”, các nút thắt cố hữu về mặt thủ tục pháp lý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho các dự án trọng điểm đã được giải quyết, từ đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp khi đến đầu tư tại Phú Thọ.

Tính đến hết tháng 6/2026, có 76 dự án và nhóm dự án được hưởng cơ chế “Luồng xanh”, trong đó, 5 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế ”Luồng xanh 24 giờ”, 18 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế “Luồng xanh 50%”.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai có hiệu quả mô hình “Cafe doanh nhân” vào sáng thứ 6 hằng tuần. Đây là kênh thông tin hữu ích, giúp cơ quan quản lý kịp thời nắm bắt thực tiễn, đối thoại với doanh nghiệp trên tinh thần đồng hành, cùng tháo gỡ khó khăn. Chương trình đã góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, năng động, kiến tạo, hiệu quả.

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phú Thọ nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025; đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận đất đai, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chính quyền kiến tạo và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Phối cảnh KCN Nam Bình Xuyên Green Park - KCN xanh, thông minh của Tập đoàn CNC Industrial.

Giữ vững mục tiêu, chủ động hóa giải thách thức

Nhìn nhận một cách thẳng thắn, chặng đường hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững trong các tháng còn lại của năm 2026 vẫn còn không ít rào cản.

Tuy nhiên, với việc là một trong những địa phương đi đầu hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và ban hành kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng quý, Phú Thọ đang ở thế chủ động. Đặc biệt, Chương trình hành động của UBND tỉnh với 35 chỉ tiêu và 144 nhiệm vụ đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, khả thi. Không chỉ là định hướng xuyên suốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, Chương trình hành động còn là cơ sở để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, tạo bệ phóng vững chắc hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.

Để dòng chảy kinh tế không bị nghẽn mạch, trong thời gian tới, cùng với tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Phú Thọ đang kiến nghị Trung ương sớm đầu tư, hoàn thiện các dự án hạ tầng giao thông mang tính huyết mạch, có tác động liên vùng như: Tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, cao tốc Việt Trì - Hòa Bình và nâng cấp hoàn thiện cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình lên 4 đến 6 làn xe.

Hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, góp phần quan trọng cải cách môi trường đầu tư của địa phương.

Đi qua nửa chặng đường năm 2026, những thành quả nổi bật trong kinh tế - xã hội đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đất Tổ. Đây là nền tảng vững chắc để Phú Thọ tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng, tạo đà phát triển bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đinh Vũ