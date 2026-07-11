Lời giải cho bài toán xử lý nước thải đô thị

Xử lý nước thải đô thị từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối tại các phường Phú Thọ, Âu Cơ, Phong Châu. Với số dân đông, hằng ngày, lượng nước thải sinh hoạt thải ra môi trường lớn. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý kịp thời dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và mất mỹ quan đô thị.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Ban Quản lý dự án tỉnh Phú Thọ đang triển khai xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn 3 phường, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vì mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Sơ đồ Trạm xử lý nước thải thuộc dự án "Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải" triển khai tại 3 phường Phú Thọ, Âu Cơ, Phong Châu.

Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải” đã được HĐND thị xã Phú Thọ (cũ) thông qua cuối năm 2023 và triển khai từ năm 2024 đến nay. Theo đó, UBND thị xã Phú Thọ (cũ) được giao làm chủ đầu tư dự án, tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước thải trên phạm vi 3 phường nội thị, với quy mô diện tích lưu vực thu gom khoảng 600 ha. Hệ thống các tuyến thu gom nước thải dài khoảng 91,2 km (đã bao gồm hệ thống cống đấu nối với hộ gia đình), 6 trạm bơm trung chuyển.

Đây là dự án thuộc nhóm B, được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, có tổng mức đầu tư khoảng 330 tỷ đồng, khởi công ngày 12/2/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2028.

Từ tháng 7/2025, khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án “Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải” được chuyển cho Ban Quản lý dự án tỉnh Phú Thọ quản lý và tiếp tục triển khai.

Lãnh đạo phường Phong Châu kiểm tra hiện trường khu vực quy hoạch xây dựng Trạm xử lý nước thải.

Tính đến ngày 10/7/2026, dự án đã hoàn thành phần lắp đặt đường ống dẫn nước và hệ thống trạm bơm trung chuyển, sẵn sàng đấu nối vào Trạm xử lý nước thải - hạng mục quan trọng của dự án.

Tuy nhiên, Trạm xử lý nước thải hiện vẫn chưa được xây dựng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là do có một số hộ dân lo lắng về việc xây trạm sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Phùng Đức Tính - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hà Thạch, phường Phong Châu chia sẻ: Tổ dân phố có 2.107 hộ dân. Trong đó, 68 hộ dân có đất nông nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng để xây dựng Trạm xử lý nước thải. Phường Phong Châu đã phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình. Đa số các hộ dân đã nhất trí, chỉ còn 14 hộ vẫn chưa đồng ý để cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm và lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hạng mục Trạm xử lý nước thải chưa triển khai được do 14/68 hộ dân ở phường Phong Châu chưa đồng ý để cơ quan chức năng kiểm đếm, lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Đinh Xuân Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Phong Châu cho biết: Đây là dự án quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của các phường Phú Thọ, Âu Cơ, Phong Châu. Mục tiêu triển khai dự án là sẽ tiến hành thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt để đưa về trạm xử lý theo công nghệ sinh học, nhằm bảo vệ môi trường.

Trước những lo lắng của một số hộ dân về nguy cơ ô nhiễm môi trường do Trạm xử lý nước thải gây ra, ông Thắng cho biết: Trạm xử lý nước thải được xây dựng sử dụng công nghệ sinh học, có hệ thống xử lý mùi, hệ thống quan trắc tự động, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT - Cột A trước khi được bơm lên để xả ra kênh tiêu cống Lò Lợn.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, truyền số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, hệ thống này cũng giám sát lưu lượng để đảm bảo vận hành ổn định. Đây là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải gây ra. Đặc biệt, toàn bộ quy trình vận hành sau này sẽ do các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Về khoảng cách từ Trạm xử lý nước thải đến khu dân cư, theo quy định pháp luật hiện hành là với hệ thống công suất dưới 5.000m3/ngày đêm, khoảng cách an toàn môi trường tối thiểu đến khu dân cư là 100m. Trong khi đó, vị trí hiện tại cách vị trí khu dân cư gần nhất (là khu Ngọc Tháp) hơn 200m. Theo kế hoạch đã được duyệt, Trạm xử lý nước thải có công suất 2.700 m3/ngày đêm, do đó, khoảng cách bố trí hiện nay đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn.

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Phong Châu chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án.

Ông Đinh Xuân Thắng nhấn mạnh: Đây là dự án phục vụ lợi ích cộng đồng, vì mục tiêu phát triển chung của cả khu vực. UBND phường Phong Châu sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh rà soát, áp dụng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân theo đúng quy định. UBND phường đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, sẵn sàng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ì, gây khó khăn hoặc làm chậm tiến độ dự án sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước tuyên truyền, vận động.

Sau khi Trạm xử lý nước thải hoàn thành và đi vào hoạt động, cơ quan chức năng sẽ thi công hoàn trả lại mặt bằng và đường giao thông nội đồng, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân.

Diệu Thu