Giới thiệu và mở bán chính thức căn hộ chung cư Nexus Tower

Sáng 11/7, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu và mở bán chính thức căn hộ chung cư Nexus Tower thuộc dự án Khu đô thị Đông Nam Oasis City.

Các đại biểu và đại diện chủ đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt dự án.

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City chính thức khởi công tháng 9/2025, có tổng mức đầu tư trên 4.600 tỷ đồng, diện tích hơn 63 ha, dọc theo trục đường Hai Bà Trưng và đường Vũ Thê Lang, thuộc các phường Việt Trì, Thanh Miếu.

Đây là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, kỳ vọng sẽ làm thay đổi hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tri ân khách hàng.

Tòa tháp Nexus Tower là một trong những điểm nhấn của dự án. Tòa nhà cao 20 tầng với 578 căn hộ đa dạng diện tích, hồ sơ pháp lý chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.

Các căn hộ tại đây được thiết kế đảm bảo an toàn, có tính thẩm mỹ, tiện ích, khai thác tối đa công năng sử dụng... Đặc biệt, các căn chung cư tại Nexus Tower được hưởng toàn bộ các lợi thế, tiện ích đồng bộ từ đại đô thị của dự án Oasis City.

Khách hàng tham dự lễ ra mắt, giới thiệu và mở bán chính thức căn hộ chung cư Nexus Tower.

Tại lễ ra mắt và mở bán chính thức, đại diện chủ đầu tư đã tặng quà tri ân khách hàng và cam kết đồng hành đến ngày cuối cùng của hành trình với phương châm “đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng những gì đã nói”.

Lễ ra mắt, giới thiệu và mở bán chính thức căn hộ chung cư Nexus Tower thuộc dự án Khu đô thị Đông Nam Oasis City là một trong những tín hiệu tích cực, góp phần phục hồi thị trường bất động sản tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Lê Hoàng