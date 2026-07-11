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Nằm giữa vùng đồi núi xã Minh Hòa, nguồn nước tự nhiên trong lành được gìn giữ qua nhiều năm đã trở thành lợi thế để địa phương phát triển sản phẩm đặc trưng. Từ việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên bản địa, cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Lòng Chảo đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, xây dựngsản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, từng bước khẳng định chất lượng và giá trị thương hiệu. Phóng sự ảnh ghi lại quá trình đưa nguồn nước quê hương trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới.
Không chỉ vận chuyển những chai nước tinh khiết, mỗi chuyến xe còn chuyên chở câu chuyện về hành trình nâng tầm nguồn nước quê hương.
Nguồn nước sạch được khai thác từ lòng chảo xã Minh Hòa, sau đó được dẫn về các téc chứa là nguyên liệu để tạo nên sản phẩm nước uống tinh khiết mang thương hiệu địa phương. Dây chuyền xử lý nước được khép kín từ lọc thô đến lọc tinh khiết giúp loại bỏ tạp chất, bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đóng chai. Mỗi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Quy trình chiết rót, đóng nắp và dán nhãn được thực hiện trên dây chuyền khép kín, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn. Những sản phẩm mang thương hiệu Lòng Chảo sẵn sàng đến tay người tiêu dùng sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra chất lượng.
Năm 2023, sản phẩm “Nước uống tinh khiết Lòng Chảo” được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, là dấu mốc khẳng định chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.
Từ mạch nguồn giữa vùng lòng chảo Minh Hòa, những chai nước tinh khiết hôm nay đang góp phần lan tỏa thương hiệu quê hương trên hành trình phát triển bền vững.
Lệ Oanh
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