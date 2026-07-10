Xem xét thu hồi các dự án nhà ở xã hội không triển khai

Chiều 10/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo về các dự án nhà ở xã hội tại khu vực Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại khu vực Vĩnh Phúc hiện có 11 dự án phát triển nhà ở, với 3 dự án có tính chất là nhà ở xã hội, 8 dự án là các dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở có bố trí quỹ đất 20% đất xây dựng nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, 7 dự án chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được giao đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Khu vực Vĩnh Phúc hiện có 4 dự án đã hết thời hạn thực hiện theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 1 dự án đã chấm dứt hoạt động; 1 dự án có chủ đầu tư đang bị điều tra, khởi tố; 1 dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Vinaconex Xuân Mai cơ bản đã hoàn thành. Nhìn chung, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc đang chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời làm rõ các tồn tại, hạn chế của từng dự án. Các chủ đầu tư cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, khẩn trương triển khai các dự án, bảo đảm đúng tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đối với những dự án chậm triển khai kéo dài, không bảo đảm năng lực và điều kiện thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật.

Lưu Trường - Đặng Thưởng