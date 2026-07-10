Huy động nguồn lực khoa học và công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/7, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ; báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ; báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ quy định các nội dung về tên gọi giải thưởng; chu kỳ và thời điểm tổ chức; đối tượng, lĩnh vực xét thưởng; điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng; cơ cấu giải thưởng, mức thưởng; hồ sơ đề nghị xét tặng; quy trình, thủ tục xét tặng; thành phần, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Quy chế phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa UBND tỉnh với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học - công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ. Từ đó, huy động hiệu quả nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ báo cáo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo đảm bảo chất lượng. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, minh bạch cho việc tổ chức xét tặng giải thưởng, góp phần khuyến khích, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh hội nghị

Về tiến độ triển khai 2 dự án đầu tư công, gồm: Dự án đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, kiểm nghiệm cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Dự án đầu tư mua sắm, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị 2 cấp tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định, kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Gia Thái - Hoài Vũ