Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt điểm tuyệt đối SAT

Em Nguyễn Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 10 Chuyên Anh B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương vừa xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600 điểm trong kỳ thi SAT tháng 6/2026. SAT (Scholastic Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học hàng đầu thế giới sử dụng để xét tuyển, đánh giá năng lực của học sinh.

Em Nguyễn Ngọc Anh Thư.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Anh Thư đạt 800/800 điểm Reading and Writing, 800/800 điểm Math, qua đó ghi tên mình vào nhóm những thí sinh đạt kết quả cao nhất của kỳ thi.

Thành tích của Nguyễn Ngọc Anh Thư là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần không ngừng chinh phục những chuẩn mực học thuật quốc tế.

Đây cũng là minh chứng cho chất lượng giáo dục, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và định hướng hội nhập quốc tế của Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong những năm gần đây. Học sinh của nhà trường đạt điểm tuyệt đối SAT không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và tập thể lớp 10 Chuyên Anh B, mà còn góp phần khẳng định vị thế của giáo dục mũi nhọn tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và tăng cường hội nhập quốc tế.

Kết quả của Nguyễn Ngọc Anh Thư tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng vươn tới những chuẩn mực giáo dục tiên tiến, tạo động lực để học sinh toàn trường không ngừng phấn đấu, rèn luyện và chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Hiền Mai