Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ bác tin đồn thí sinh thi thử điểm thấp nhưng thi thật đạt 9 điểm

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Liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khẳng định, thông tin một số thí sinh thi thử chỉ đạt 4 - 5 điểm nhưng thi thật đạt 9 điểm là không đúng sự thật.
Các học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, một tài khoản trên nền tảng Threads đăng tải nội dung cho rằng có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tại Phú Thọ, kèm theo dữ liệu được cho là điểm thi của hai học sinh Trường THPT Cao Phong. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và gây nhiều ý kiến trái chiều.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rà soát, kiểm tra và xác định nội dung đăng tải hoàn toàn không có căn cứ. Đồng thời, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm việc với người đăng tải thông tin.
Đến chiều 10/7, chủ tài khoản Threads đã chủ động gỡ bỏ bài viết và đăng lời xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô giáo và các bạn học. Người này thừa nhận những nội dung đã đăng là sai sự thật, xuất phát từ suy đoán chủ quan, không dựa trên tài liệu hay chứng cứ xác thực.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng nhằm tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục cũng như quyền lợi của thí sinh.
Hoài Vũ
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