Bộ GD&ĐT phản hồi về đề nghị cho thí sinh thi lại môn Toán của Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định

Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đề nghị chính thức của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, vào chiều 9/7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả xác minh những bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Khâu coi thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được xác định có bất thường, khi giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán.

Theo baochinhphu.vn