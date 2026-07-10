Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham dự Hội nghị Hữu nghị Quốc tế năm 2026 tại Cộng hòa Áo

Sáng 10/7, đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã trao quyết định, tặng cờ và áo Chữ thập đỏ Việt Nam cho em Nguyễn Kim Khánh, học sinh lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương trước khi lên đường tham dự Hội nghị Hữu nghị Quốc tế năm 2026 tại Cộng hòa Áo.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ trao cờ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho em Nguyễn Kim Khánh.

Em Nguyễn Kim Khánh là đại diện duy nhất của Việt Nam được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa chọn tham dự sự kiện quốc tế, nơi quy tụ các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ, kết nối và lan tỏa những giá trị nhân đạo.

Em Nguyễn Kim Khánh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị Hữu nghị Quốc tế năm 2026 tại Cộng hòa Áo.

Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân em Nguyễn Kim Khánh mà còn là niềm tự hào chung của tuổi trẻ và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ.

Tin rằng, với sự tự tin, năng động và nhiệt huyết, em sẽ mang hình ảnh đẹp của thanh niên Chữ thập đỏ Việt Nam, của quê hương Đất Tổ đến với bạn bè quốc tế, học hỏi được nhiều điều bổ ích và trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, tình nguyện, hữu nghị đến khắp năm châu.

Minh Tự