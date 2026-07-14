Học sinh Trường THCS Văn Lang đạt 30 giải tại Vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế IMO 2026

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Học sinh Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn khi xuất sắc giành 30 giải thưởng tại Vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, gồm 13 giải Vàng, 9 giải Bạc, 2 giải Đồng và 6 giải Khuyến khích.
Thành tích trên là minh chứng cho sự nỗ lực, say mê học tập của học sinh, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của nhà trường. Kết quả cũng ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh trong quá trình học tập và rèn luyện của các em.
Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh yêu thích môn Toán, góp phần phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức theo chuẩn quốc tế. Việc giành nhiều giải thưởng tại vòng quốc gia không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh của học sinh Trường THCS Văn Lang mà còn góp phần nâng cao chất lượng và vị thế giáo dục của nhà trường.
Học sinh đạt giải Vàng tại Vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế IMO 2026.
Hiền Mai
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