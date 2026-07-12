Không để mùa Hè thành khoảng trống tri thức

Sau khi kết thúc năm học, học sinh bước vào kỳ nghỉ Hè với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh thời gian nghỉ ngơi, nhiều gia đình, nhà trường vẫn chú trọng duy trì thói quen đọc sách, tự học và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Việc giữ nhịp học tập hợp lý không chỉ giúp các em tránh quên kiến thức mà còn tạo nền tảng vững chắc cho năm học mới.

Học sinh say mê đọc sách, góp phần hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng niềm đam mê tri thức.

Những ngày đầu Hè, tại các nhà văn hóa, thư viện, cửa hàng sách... không khí khá nhộn nhịp. Nhiều thanh thiếu niên tranh thủ thời gian đến đọc sách, mượn tài liệu hoặc tìm hiểu thêm những kiến thức ngoài chương trình học. Bên cạnh đó, các em còn tham gia các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ và rèn luyện thể thao để có một mùa Hè bổ ích.

Em Lương Đàm Gia Huy, học sinh lớp 7, Trường THCS Bồ Lý, xã Đại Đình cho biết: "Em dành khoảng 1 - 2 giờ mỗi ngày ra nhà văn hóa để đọc sách và ôn lại những kiến thức đã học. Ngoài sách giáo khoa, em thích đọc sách lịch sử, khoa học và truyện về kỹ năng sống. Em nghĩ việc đọc sách trong dịp Hè giúp mình học được nhiều điều mới, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho năm học tới". Còn em Nguyễn Thiệu Duy, học sinh lớp 8, Tổ dân phố Đông Nhân, phường Vĩnh Yên chia sẻ: "Em rất thích đọc sách vì mỗi cuốn sách đều mang đến những kiến thức và câu chuyện bổ ích. Ngoài thời gian đọc sách ở thư viện, mỗi khi có dịp đến siêu thị hoặc các cửa hàng sách, em đều dành thời gian tham quan, tìm những cuốn sách hay để đọc và sưu tầm. Việc đọc sách giúp em mở rộng hiểu biết, rèn luyện khả năng tư duy, đồng thời tạo cho em thói quen học tập và khám phá những điều mới mẻ mỗi ngày". Không chỉ Gia Huy và Thiệu Duy, nhiều học sinh đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp trong dịp Hè. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho điện thoại hay các trò chơi trực tuyến, các em lựa chọn đọc sách, học ngoại ngữ, luyện kỹ năng tin học hoặc tham gia các lớp năng khiếu theo sở thích.

Trong dịp Hè năm nay đông đảo thanh niên, học sinh tham gia các hoạt động đọc sách tại nhà văn hóa, thư viện và các siêu thị; gần 100 % học sinh tham gia các câu lạc bộ học tập và kỹ năng. Các nhà trường cũng khuyến khích học sinh xây dựng kế hoạch tự học, tự đọc sách tại nhà nhằm duy trì thói quen học tập trong suốt thời gian nghỉ Hè. Bên cạnh ý thức tự giác của học sinh, sự đồng hành của gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em có một mùa Hè vừa thư giãn vừa bổ ích.

Chị Phạm Thị Quy, thôn Đồng Cà, xã Đại Đình, phụ huynh học sinh chia sẻ: "Tôi không ép con học quá nhiều trong dịp Hè nhưng luôn nhắc con duy trì thói quen đọc sách và ôn tập nhẹ nhàng. Gia đình cũng quy định thời gian sử dụng điện thoại, máy tính hợp lý để con có thêm thời gian vận động, đọc sách và tham gia các hoạt động ngoài trời. Tôi nghĩ điều quan trọng là giúp các con cân bằng giữa nghỉ ngơi và học tập".

Theo nhiều phụ huynh tại phường Vĩnh Yên và Phúc Yên, kỳ nghỉ Hè không nên trở thành khoảng thời gian học thêm dày đặc, nhưng cũng không nên buông lỏng hoàn toàn việc học. Việc duy trì nhịp học tập vừa phải sẽ giúp học sinh không bị quên kiến thức, đồng thời hình thành tinh thần tự học, một kỹ năng quan trọng trong quá trình học tập lâu dài.

Nhằm giúp học sinh có định hướng học tập phù hợp trong dịp Hè, nhiều trường học đã chủ động xây dựng các kế hoạch gửi tới phụ huynh và học sinh trước khi kết thúc năm học. Nội dung tập trung vào việc đọc sách, ôn tập kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng sống và tăng cường các hoạt động thể chất.

Cô Hoàng Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc cho biết: "Mùa Hè là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi sau một năm học tập, tuy nhiên các em vẫn cần duy trì thói quen học tập ở mức độ phù hợp. Chúng tôi thường khuyến khích học sinh đọc thêm sách, ghi chép những điều bổ ích đã học được và dành thời gian ôn tập các kiến thức trọng tâm. Việc tự học trong dịp hè không nhằm tạo áp lực mà giúp các em giữ được nền nếp học tập, tránh tình trạng quên kiến thức khi bước vào năm học mới".

Bên cạnh việc đọc sách và ôn tập kiến thức, nhiều học sinh còn tham gia các lớp kỹ năng sống, học bơi, piano, lớp hội họa; câu lạc bộ thể thao như bóng đá, bóng rổ, cờ vua, karatedo, hoặc các hoạt động trải nghiệm do địa phương tổ chức. Những hoạt động này không chỉ giúp các em phát triển thể chất mà còn trang bị thêm kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Tủ sách tại Nhà văn hóa thôn Đồng Cà, xã Đại Đình trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh, tạo không gian đọc sách bổ ích và ý nghĩa trong kỳ nghỉ Hè.

Dịp Hè năm nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động sinh hoạt dành cho thanh thiếu nhi, thu hút 100% học sinh tham gia. Bên cạnh đó, các em được tham gia các lớp năng khiếu, kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, thể thao và các chương trình trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi. Các địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng internet an toàn, trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn trong dịp nghỉ Hè.

Mùa Hè là khoảng lặng cần thiết sau một năm học tập, nhưng không vì thế mà việc học bị ngắt quãng hoàn toàn. Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, nhiều học sinh đang biết cách tận dụng kỳ nghỉ để bồi dưỡng tri thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập. Đó cũng chính là hành trang quý giá để các em tự tin bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu phía trước.

Dương Chung