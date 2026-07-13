Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Nhằm tạo bước đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” giai đoạn 2026 - 2030. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Trường Mầm non Đất Việt tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh.

Mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học ngoại ngữ; phát triển năng lực giao tiếp, sử dụng tiếng Anh của người học để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ sẽ triển khai đồng bộ tại các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đến giáo dục nghề nghiệp và đại học trên địa bàn tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ. Tỉnh sẽ hoàn thành việc rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, địa bàn; xây dựng phương án tuyển dụng, bố trí, điều động phù hợp; đồng thời tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 100% giáo viên tiếng Anh về phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng dạy học thông minh. Đối với giáo viên các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Công nghệ, tỉnh phấn đấu có từ 10 - 15% giáo viên đạt năng lực tiếng Anh đủ điều kiện tham gia giảng dạy môn học bằng tiếng Anh tại những cơ sở giáo dục có đủ điều kiện triển khai mô hình song ngữ.

Song song với phát triển đội ngũ, tỉnh ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngoại ngữ. Đến năm 2030, có từ 60% cơ sở giáo dục phổ thông có phòng học ngoại ngữ hoặc thiết bị dạy học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tối thiểu; 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có phòng học ngoại ngữ chuyên dụng, kết nối hệ thống học tập và đánh giá trực tuyến. Từng bước xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung cấp tỉnh, gồm: Bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi, tài nguyên phục vụ dạy học, sinh hoạt chuyên môn và tự học; bảo đảm tính chuẩn hóa, cập nhật, khả năng chia sẻ, khai thác hiệu quả.

Không chỉ đổi mới điều kiện dạy học, kế hoạch hướng tới tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, giao lưu, trải nghiệm bằng tiếng Anh trong và ngoài nhà trường, tạo điều kiện để học sinh, học viên, sinh viên thực hành, sử dụng ngoại ngữ trong môi trường thực tiễn. Thí điểm xây dựng các mô hình “Không gian tiếng Anh” (English Zone), “Trường học tăng cường sử dụng tiếng Anh” tại một số cơ sở giáo dục có điều kiện; từng bước hình thành môi trường học tập ngoại ngữ thường xuyên, liên tục. Giai đoạn đầu, tỉnh lựa chọn tối thiểu 55 cơ sở giáo dục để xây dựng mô hình điểm về dạy học ngoại ngữ, trong đó có các mô hình trường học song ngữ hoặc tăng cường tiếng Anh. Ít nhất 30% số trường được lựa chọn sẽ triển khai thí điểm các hoạt động dạy học hoặc giáo dục bằng tiếng Anh ở mức độ phù hợp trước khi nhân rộng trên toàn tỉnh.

Tại Trường Mầm non Đất Việt, phường Việt Trì, cô giáo Nguyễn Thị Thảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh, đồng thời bám sát định hướng đổi mới giáo dục và căn cứ điều kiện thực tiễn, Trường Mầm non Đất Việt xác định việc tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh là cần thiết, phù hợp với xu thế và yêu cầu hiện nay. Trên cơ sở đó, nhà trường hướng tới mục tiêu tạo hứng thú, hình thành niềm yêu thích đối với tiếng Anh cho trẻ thông qua các hoạt động gần gũi, sinh động, phù hợp với lứa tuổi. Thông qua quá trình trải nghiệm, học tập, trẻ được khuyến khích mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, từng bước hình thành khả năng nghe - hiểu và phản xạ với các từ vựng, câu lệnh đơn giản trong những tình huống quen thuộc hằng ngày. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường ngôn ngữ tự nhiên giúp trẻ “học bằng chơi - chơi mà học”, đảm bảo không gây áp lực, giữ được sự hồn nhiên, hứng thú của trẻ. Từ đó, góp phần phát triển các năng lực nền tảng và phẩm chất quan trọng như sự nhạy bén của giác quan, tư duy linh hoạt, tự tin trong giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, cũng như tính sáng tạo, mạnh dạn, cởi mở. Qua đó, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của trẻ.

Việc triển khai đề án không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và tư duy hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để giáo dục Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Hạnh Thúy