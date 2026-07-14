Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng hai tân Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; các Thứ trưởng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; lãnh đạo các đơn vị thuộc Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ Lê Đình Nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chúc mừng hai tân Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời khẳng định việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành giáo dục đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện, trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu giao nhiệm vụ.

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục và đào tạo đang chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ để tạo ra những kết quả thực chất. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong từng nhà trường, đối với đội ngũ nhà giáo và người học.

Vì vậy, việc bổ sung hai Thứ trưởng sẽ góp phần tăng cường năng lực tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá về hai đồng chí vừa được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng cho biết cả hai đều trưởng thành từ ngành giáo dục, có quá trình công tác phong phú, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những điều kiện thuận lợi để cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lớn của ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên.

Giao nhiệm vụ cho hai tân Thứ trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế làm việc của Bộ, đặt lợi ích của ngành và người học lên trên hết.

“Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý theo hướng quản trị phát triển, tăng cường lắng nghe ý kiến của nhà giáo, nhà khoa học, người học, phụ huynh, doanh nghiệp và địa phương để các chính sách sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai tân Thứ trưởng phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm và sở trường của từng đồng chí; chủ động phát hiện, tháo gỡ các rào cản đối với sự phát triển giáo dục; đồng thời đề nghị Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn sớm phân công nhiệm vụ phù hợp để phát huy cao nhất năng lực của từng Thứ trưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng hai tân Thứ trưởng.

Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo Bộ cùng hai tân Thứ trưởng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt hai tân Thứ trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi cá nhân.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ và sự phân công của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, chung sức triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành để sớm hòa nhập công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của địa phương với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới.

Theo nhandan.vn