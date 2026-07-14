Tiếp xúc cử tri xã Thanh Sơn

Ngày 14/7, đồng chí Đặng Quang Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn, thành viên Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND xã đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thanh Sơn.

Đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri xã Thanh Sơn một số nội dung quan trọng được triển khai tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Thanh Sơn kết quả của Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế toàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính phát huy hiệu quả. Tỉnh đã công bố danh mục 175 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030... Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Cử tri cũng được nghe đại biểu HĐND xã Thanh Sơn thông báo kết quả của Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Thanh Sơn bày tỏ sự phấn khởi đối với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của xã; đồng thời tin tưởng vào phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.

Nhìn chung, cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của các kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND xã, tin tưởng rằng các nghị quyết được thông qua sẽ tạo tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Lê Hoàng