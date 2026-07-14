Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Phú Thọ

Chiều 14/7, ngay sau Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cùng đi có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1916) ở Tổ dân phố San Mai, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Mẹ Nguyễn Thị Phước có chồng là Nguyễn Đình Gia (sinh năm 1916) hy sinh ngày 18/12/1950, tại Núi Đinh, Tam Đảo, là Dân công tải đạn phục vụ chiến dịch chống Pháp; con trai cả là Nguyễn Tiến Nghiệp (sinh năm 1945), hy sinh ngày 1/6/1972, tại mặt trận phía Nam. Ngoài ra, Mẹ Phước còn người con thứ ba là Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1947), là thương binh có tỷ lệ thương tật 41%. Mẹ chồng của Mẹ Nguyễn Thị Phước là Mẹ Nguyễn Thị Dương đã được truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” năm 2012.

Thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Phước, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi khắc ghi và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng như những người có công với đất nước. Cùng với đó, luôn chú trọng làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Thủ tướng mong Mẹ Nguyễn Thị Phước luôn khỏe mạnh, minh mẫn, là tấm gương sáng tiêu biểu cho tinh thần cống hiến, hy sinh, kiên cường, bất khuất của các thế hệ đi trước; đồng thời, mong muốn gia đình Mẹ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện các chương trình giáo dục lịch sử yêu nước cách mạng, gương mẫu vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ, chính sách dành cho những người có công với cách mạng.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1947), là thương binh có tỷ lệ thương tật 41% - con gái mẹ Phước bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp chính quyền địa phương đối với gia đình. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống, học tập và lao động tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đinh Vũ - Đức Anh