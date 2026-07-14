Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

Ngày 14/7, Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức tiếp xúc cử tri các xã: Tề Lỗ, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh An sau Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Các thành viên Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; những nội dung cơ bản của các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Cử tri các xã bày tỏ sự thống nhất cao với những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND, ngày 30/6/2026 của HĐND tỉnh về Quy định mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm chức danh trên địa bàn tỉnh.

Cử tri xã Vĩnh An phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Một số cử tri đề nghị tăng mức hỗ trợ khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cho Nhân dân; tiếp tục có chính sách hỗ trợ đảng viên có tuổi Đảng cao; có chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em khu vực nông thôn; có thêm cơ chế hỗ trợ đặc thù, trích một phần kinh phí từ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảo vệ đất trồng lúa để cấp thẳng về cho các thôn có quỹ hoạt động; tiếp tục hỗ trợ người dân khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ sản sản xuất nông nghiệp...

Thay mặt Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của cử tri. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri.

Thúy Hường