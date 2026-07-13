Đại biểu HĐNĐ tỉnh tiếp xúc cử tri các phường Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất

Chiều 13/7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất sau Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh khóa XX.

Các đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu số 14 tiếp xúc cử tri các phường Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tham dự hội nghị gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, thông tin về 35 nghị quyết quan trọng đã được HĐND tỉnh thông qua nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó, có 15 nghị quyết về định mức, chế độ chính sách; 3 nghị quyết về các chương trình mục tiêu quốc gia; 2 nghị quyết thuộc lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp; 4 nghị quyết về đầu tư công; 2 nghị quyết về lĩnh vực xây dựng và một số nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tập trung vào hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khu tái định cư cho 50 hộ dân làng vạn chài khu vực hạ lưu sông Đà, phường Hòa Bình; xem xét chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân làm nông, lâm nghiệp; đẩy nhanh công tác quy hoạch và đầu tư nhằm khai thác hiệu quả khu vực lòng hồ sông Đà; sớm tháo gỡ vướng mắc đối với một số dự án, công trình chậm thi công; giải quyết những khó khăn về nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp tổ dân phố...

Cử tri các phường phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng chí khẳng định, các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, trung thực để chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời, không để các kiến nghị chính đáng của Nhân dân kéo dài.

Hồng Duyên