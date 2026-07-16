HĐND xã Bình Phú thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Ngày 16/7, HĐND xã Bình Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Phú phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo tổng hợp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các tờ trình về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt trên 298 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 56,5 tỷ đồng, bằng 284% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 17,2 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 99%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, bảo đảm.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế; đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Kỳ họp cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nội dung được cử tri quan tâm.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2026; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Kim Bích Liên