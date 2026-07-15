Phú Thọ: Khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

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Ngày 14/7/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm mang nhãn hiệu “Haier” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc.
Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc do Nguyễn Văn Bình (38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành) làm Giám đốc, hoạt động kinh doanh các mặt hàng nội thất, đồ chơi ô tô, điều hòa âm trần ô tô.
Bị can Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc.
Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện công ty đang bày bán 57 chiếc điều hòa âm trần ô tô mang nhãn hiệu “Haier”. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.
Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Bình khai nhận, số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường, không được chủ sở hữu nhãn hiệu “Haier” ủy quyền hoặc cho phép sử dụng, kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu này.
Ngày 09/6/2026, sau khi tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc, địa chỉ tại thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành.
Tiếp đó, ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (38 ), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bình.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
https://daidoanket.vn/phu-tho-khoi-to-giam-doc-mot-doanh-nghiep-de-dieu-tra-ve-hanh-vi-xam-pham-quyen-so-huu-cong-nghiep.html
Theo daidoanket.vn
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