Tuyên truyền pháp luật trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trở thành yêu cầu tất yếu. Không dừng lại ở những buổi tuyên truyền trực tiếp, Công an xã Liên Sơn đã chủ động ứng dụng công nghệ số, xây dựng mô hình “Công an xã tích cực tuyên truyền pháp luật trong kỷ nguyên mới”, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Triển khai mô hình, Công an xã Liên Sơn đã tiến hành khảo sát toàn diện tình hình địa bàn, đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu tiếp cận thông tin của từng nhóm đối tượng. Trên cơ sở đó, đơn vị xác định những lĩnh vực người dân quan tâm, những vấn đề còn hạn chế trong nhận thức pháp luật để lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp.

Từ kết quả khảo sát, mô hình “Công an xã tích cực tuyên truyền pháp luật trong kỷ nguyên mới” được xây dựng với mục tiêu đa dạng hóa các phương thức truyền tải, tận dụng tối đa lợi thế của hạ tầng số và các nền tảng mạng xã hội. Tư duy tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm thông tin pháp luật được truyền tải nhanh chóng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Công an xã ra mắt mô hình "Công an xã tích cực tuyên truyền pháp luật trong kỷ nguyên mới".

Điểm nổi bật của mô hình là đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền. Thay vì chỉ phổ biến pháp luật tại các hội nghị, cán bộ Công an xã trực tiếp xây dựng các video ngắn, infographic, hình ảnh trực quan và bài viết ngắn gọn đăng tải trên Fanpage, các nhóm Zalo về an ninh, trật tự và hệ thống thông tin của địa phương.

Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như Luật Căn cước, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Đề án 06, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định liên quan đến cư trú, bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Song song với đó, Công an xã xây dựng cơ chế tương tác hai chiều, tiếp nhận phản ánh, giải đáp những vướng mắc của người dân về pháp luật và thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ giúp người dân dễ dàng trao đổi thông tin, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Ông Đinh Văn Hùng, người dân thôn Liên Khuê chia sẻ: "Trước đây, muốn tìm hiểu quy định pháp luật hay thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan chức năng. Nay, chỉ cần vào nhóm Zalo hoặc Fanpage của Công an xã là có thể cập nhật thông tin rất nhanh. Các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu nên chúng tôi dễ tiếp cận hơn".

Không chỉ tuyên truyền trên môi trường số, Công an xã Liên Sơn còn bám sát thực tiễn địa bàn để giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống. Trước tình trạng một số hộ dân tận dụng lòng, lề đường để phơi thóc, rơm rạ sau thu hoạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng Công an xã đã trực tiếp xuống từng tuyến đường tuyên truyền, nhắc nhở và vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Qua công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân đã tự giác thu dọn nông sản, trả lại hành lang an toàn giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, Công an xã còn đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các thôn, trường học, cơ quan và hộ kinh doanh. Người dân được hướng dẫn nhận biết các nguy cơ cháy, nổ; sử dụng an toàn điện, gas; kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống khi xảy ra cháy và sử dụng bình chữa cháy xách tay. Những nội dung này cũng được xây dựng thành video, infographic để đăng tải trên các nền tảng số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, vừa qua, Công an xã Liên Sơn đã tích cực tuyên truyền, rà soát và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai phiếu thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Hoạt động này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Theo đồng chí Đinh Hoài Nam - Trưởng Công an xã Liên Sơn, mục tiêu của mô hình không chỉ là tuyên truyền pháp luật mà còn tạo sự tương tác thường xuyên giữa lực lượng Công an với Nhân dân. "Chúng tôi xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ. Khi người dân hiểu pháp luật, biết cách tự bảo vệ mình và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng thì tình hình an ninh, trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở" - đồng chí Đinh Hoài Nam chia sẻ.

Sau một thời gian triển khai, mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã đánh giá: "Mô hình Công an xã tích cực tuyên truyền pháp luật trong kỷ nguyên mới đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Việc ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự mà còn góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số ở địa phương".

Công an xã Liên Sơn hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Với cách làm sáng tạo, gần dân và bám sát thực tiễn, mô hình của Công an xã Liên Sơn đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức tự giác của người dân và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Đây cũng là mô hình có nhiều điểm mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số, tạo tiền đề để nhân rộng tại các địa phương trong thời gian tới.

Đinh Thắng