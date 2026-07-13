Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc làm 15 du khách tử vong

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Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú ở đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca-nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Cơ quan điều tra làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ chìm ca-nô tại Phú Quốc. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)
Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/7, xảy ra vụ lật ca-nô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca-nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo nhandan
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